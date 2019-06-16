Son Dakika Haberleri: Hindistan'da ensefalit nedeniyle çocuk ölümleri
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Hindistan'da ensefalit nedeniyle çocuk ölümleri

50 dakika önce

Hindistan'ın Bihar eyaletinde haziran başından bu yana beyin iltihabı olarak da bilinen ensefalit nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 83'e yükseldiği bildirildi.

Hindistan'da ensefalit nedeniyle çocuk ölümleri, System.String[]
Hindistan'ın Bihar eyaletinde haziran başından bu yana beyin iltihabı olarak da bilinen ensefalit nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 83'e yükseldiği bildirildi.
Bihar eyaletinin Muzaffarpur kentinden Dr. Shailesh Prasad Singh, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Akut Ensefalit Sendromu (AES) nedeniyle yaşamını yitirenlerin çoğunun çocuk olduğunu belirterek, gerekli önlemlerin alındığını ifade etti.
Yetkililer, 19 çocuğun daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısının 83'e çıktığını kaydetti.
Sağlık Bakanı Harş Vardhan, Sri Krişna Tıp Fakültesi hastanesinde tedavi altında olan hastaları ziyaret etti.
2012'de, daha çok genç yaştaki yetersiz beslenen kişilerde rastlanan ve ateş ve baş ağrısı gibi semptomlarla başlayan ensefalit vakalarına benzer belirtilerin görüldüğü 40'dan fazla çocuk hayatını kaybetmişti.
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 05:20 Kaynak: AA
Bihar, Hindistan, Güncel
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