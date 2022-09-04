Eski Cammu Keşmir Başbakanı Azad'dan Cammu Keşmir'de miting

Hindistan'da eski Cammu Keşmir Başbakanı Ghulam Nabi Azad, muhalefetteki Hindistan Ulusal Kongresinden (INC) istifasının ardından Cammu Keşmir bölgesinde miting düzenledi.

Hint basınında yer alan haberlere göre, destekçileri, Cammu Havalimanına gelen Azad'ı yoğun ilgiyle karşıladı.

50 yıldan uzun süredir çeşitli pozisyonlarda görev aldığı INC ile yollarını ayıran Azad, istifasının ardından ilk mitingini Cammu Keşmir'e bağlı Sainik Colony bölgesinde düzenledi.

Mitingde yaptığı konuşmada siyasi hayatını kendi kuracağı partide sürdüreceğine ilişkin iddialara değinen Azad, yakın zamanda bir parti kuracağını açıkladı.

Azad, "Partinin adına ve bayrağına Cammu Keşmir halkı karar verecek. Herkes anlayabilsin diye partinin adı Hintçe olacak." dedi.

Partinin, arazi sahibi olma ve iş gibi alanlara odaklanılacağını kaydeden Azad, "Her zaman Cammu Keşmir halkının yanındayım." ifadesini kullandı.

Azad, son bir haftada birçok kişinin INC'den ayrıldığını ve kendisine destek verdiğini söyledi.

Hindistan Ulusal Kongresi'ndeki yarım asırlık serüveni geçen hafta sonlandı

Ghulam Nabi Azad (73), gençlik yıllarında adım attığı Hint siyasetinde yıllar içinde öne çıkan isimler arasında yerini aldı.

INC'ye 1970'li yılların başında katılan Azad, Cammu Keşmir'de 2005-2008'de başbakanlık, 2009-2014'te de Sağlık ve Aile Refahı bakanlığı görevlerini yürütmüştü.

Azad, federal parlamentonun alt kanadı Halk Meclisi (Lok Sabha) ile üst kanadı Rajya Sabha'da (Eyaletler Meclisi) farklı dönemlerde bulunmuştu.

INC'nin Rajya Sabha'daki liderliğini 2021'e kadar yürüten Azad, 26 Ağustos'ta partideki tüm görevlerinden ayrılmıştı.

Azad, INC Başkanı Sonia Gandhi'ye gönderdiği istifa mektubunda, partinin liderlerinden Rahul Gandhi'yi hedef alan açıklamalarda bulunmuştu.

İstifasının ardından Azad'a destek olan ve aralarında partinin yönetiminden isimlerin de olduğu 64 siyasetçi INC ile yollarını ayırmıştı.