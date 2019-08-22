Hindistan'da eski Maliye Bakanı Chidambaram yolsuzluk iddiasıyla tutuklandı

Hindistan'da eski Maliye Bakanı Palaniappan Chidambaram yolsuzluk suçlamasıyla tutuklandı.

BBC'nin haberine göre, eski Maliye Bakanı Chidambaram, hakkındaki yolsuzluk ve rüşvet suçlamaları nedeniyle Merkezi Soruşturma Bürosu (CBI) ekipleri tarafından Yeni Delhi'deki konutunda tutuklandı.

Chidambaram, 2007 yılında maliye bakanlığı döneminde INX Group şirketine milyonlarca dolar değerinde doğrudan yabancı yatırımın önündeki engeli kaldırmakla suçlanıyor.

Yetkililer, önceki gece Chidambaram'ı sorgulamak üzere gittikleri konutunda bulamadıklarını söyledi.

Yerel basında çıkan haberlerde, dün gece konuta ön kapıdan girmelerine izin verilmeyen CBI görevlilerinden bazılarının içeriye duvardan atlayarak, bazılarının da arka kapıdan girdiği bildirilirken, tutuklanan Chidambaram'ın CBI genel merkezine götürüldüğü kaydedildi.

Muhalefetteki Kongre Partisinin üyesi olan Chidambaram, bir dönem içişleri bakanlığı görevi de yürütmüştü.

Chidambaram'ın oğlu Karti Chidambaram'ın geçen yıl şubat ayında INX Group'dan rüşvet aldığı iddia edilmişti. Gözaltına alınan Karti Chidambaram kefaletle serbest bırakılmıştı.

Merkezi Ekonomik İstihbarat Bürosu tarafından geçen yıl ekim ayında, mahkemeye yapılan suç duyurusunda, eski Bakan Chidambaram'ın, 2007 yılında Maliye Bakanlığı yaparken bir firma aracılığıyla oğlunun şirketine yasa dışı para aktardığı iddia edilmişti.

Büroya bağlı İcra Direktörlüğünün bir yıl süren soruşturmanın ardından hazırladığı raporda, ada ülkesi Mauritus merkezli firmanın 800 milyon dolarlık yatırım teklifine onay vermesi karşılığında Chidambaram'ın oğlunun hesabına yüklü miktarda para aktarıldığının tespit edildiği belirtilmişti.

Raporda, Chidambaram'ın bakan olarak ancak 80 milyon dolara kadar olan yatırımlara doğrudan onay verebileceği, buna rağmen daha yüksek bir miktar için verdiği onayla yetkisini kötüye kullandığı kaydedilmişti.

Suçlamaları reddeden Chidambaram ise Başbakan Nerandra Modi liderliğindeki Hindistan Halk Partisi (BJP) hükümetinin, davayı, siyasi intikam güdüsüyle açtığını savunmuştu.

P. Chidambaram, 2004-2008 ve 2012-2014 yılları arasında iki kez maliye bakanı olarak görev yapmıştı.