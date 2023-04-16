Hindistan'da eski milletvekili ve kardeşi canlı yayında uğradıkları saldırıda öldü - Son Dakika
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Hindistan'da eski milletvekili ve kardeşi canlı yayında uğradıkları saldırıda öldü

16.04.2023 11:31
Hindistan'da eski milletvekili ve kardeşi canlı yayında uğradıkları saldırıda öldü

Hindistan'da çeşitli suçlardan hapis cezası çekmekte olan eski milletvekili ve kardeşi canlı yayında gazetecilere konuşurken uğradıkları silahlı saldırıda öldü.

Hindistan'da çeşitli suçlardan hapis cezası çekmekte olan eski milletvekili ve kardeşi canlı yayında gazetecilere konuşurken uğradıkları silahlı saldırıda öldü.

Atiq Ahmad ve kardeşi Ashraf Ahmad'ın polis nezaretinde cezaevinden hastaneye sağlık kontrolüne götürülürken Uttar Pradesh eyaletinin Prayagraj şehrinde gazetecilerin arasına karışan üç kişinin silahlı saldırısına uğradı.

O sırada gazetecilere açıklamada bulunan iki kardeşin vurulma anı, canlı yayında kameralara yansıdı.

Saldırganlar olayın ardından polise teslim oldu. Saldırganlardan biri teslim olurken Hindu milliyetçilerin Müslüman karşıtı kampanyalarında kullandığı "Jai Shri Ram" (Lord Rama'ya Zafer) sloganını attı.

Polis yetkilileri, saldırganların, motosikletlerle gelerek iki kardeşe yaklaştığını ve yakın mesafeden onları başlarından vurduğunu belirtti.

60 yaşındaki Atiq Ahmad, adam kaçırma suçundan hüküm giydikten sonra 2019'da hapis cezasına çarptırılmıştı.

Muhalefet partileri olayı güvenlik zafiyeti olarak değerlendirerek hükümeti suçladı.

Kaynak: AA
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