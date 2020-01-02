Hindistan'da fabrika çöktü: 14 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hindistan'da fabrika çöktü: 14 yaralı - Son Dakika

Hindistan'da fabrika çöktü: 14 yaralı

6 saat önce

Hindistan'da bir fabrikada yangın çıktı.

Hindistan'da bir fabrikada yangın çıktı. Yangının ardından meydana gelen patlama sonucu binanın çökmesi nedeniyle en az 14 kişinin yaralandığı belirtildi.

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'nin Peeragarhi bölgesinde bir fabrikada yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ettiği esnada meydana gelen patlama sonucu binanın çöktüğü, kurtarma görevlilerinin de aralarında olduğu 14 kişinin yaralandığı aktarıldı. Yangının nedeni henüz bilinmezken kurtarma ekiplerinin sabahın erken saatlerinde çıkan yangına müdahalesinin sürdüğü bildirildi.

(İHA)

Hindistan'da fabrika çöktü: 14 yaralı

Hindistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 11:50 Kaynak: İHA
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