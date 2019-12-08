Son Dakika Haberleri: Hindistan'da fabrika yangını: En az 43 kişi hayatını kaybetti
BBC
Son Dakika Dünya Hindistan'da fabrika yangını: En az 43 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika Dünya

Hindistan'da fabrika yangını: En az 43 kişi hayatını kaybetti

6 saat önce

Başkent Yeni Delhi'de, ağırlıklı olarak okul çantaları yapan bir fabrikada çıkan yangında en az 43 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de, ağırlıklı olarak okul çantaları yapan bir fabrikada çıkan yangında en az 43 çalışan hayatını kaybetti.

Pazar günü erken saatler alevler yükseldiği sırada 4 katlı binada en 100 işçinin uyuduğu belirtiliyor.

İşçilerin 60'dan fazlasının kurtarıldığı da bildiriliyor.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, olayla ilgili bir taziye mesajı yayımladı ve yangını korkunç olarak tanımladı.

Delhi itfaiyesine bağlı birimler, acil çağrısını yerel saatle sabaha karşı 05: 22 sıralarında aldı.

Giriş katlarında başlayan yangın hızla üçüncü katta, işçilerin yatakhane olarak kullandığı bölüme sıçradı.





İtfaiye, yangının yaşandığı Azad Market bölgesine dar sokaklar nedeniyle güçlükle ulaşabildi.

BBC Hintçe Servisi'nden Dilnawaz Pasha, kurtarma görevlilerinin, binadan tek tek sırtlarında insan çıkardığını bildirdi.

Yangına neyin sebep olduğu henüz belirlenemezken, görgü tanıklarından biri elektrik kaçağı iddiasında bulundu.

Başbakan Narendra Modi, yangınla ilgili Twitter üzerinden bir açıklama yayımladı ve "Yakınlarını kaybedenlere taziyelerimi, yaralılara hızlı bir iyileşme süreci diliyorum" dedi.

Yangından yaralı olarak çıkarılan çok sayıda işçi, hastanelerde tedavi altına alındı.

Hindistan'da fabrika yangını: En az 43 kişi hayatını kaybetti
Yeni Delhi, Hindistan, Dünya

BBC
Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 12:40 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Öğretmen dayağı sonucu yatağa mahkum kalan çocuklarına 26 yıldır bakıyorlar
Yusuf Yazıcı, "Trabzonluları niye üzdün" sorusuna yanıt verdi! Devrilen vincin kolunun altında kalan işçi öldü Libya duyurdu: Türkiye ile yapılan mutabakat yürürlüğe girdi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2019 19:18:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hindistan'da fabrika yangını: En az 43 kişi hayatını kaybetti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]