Son Dakika Haberleri: Hindistan'da Fabrikada Patlama: 2 Ölü, 4 Yaralı

Hindistan'da Fabrikada Patlama: 2 Ölü, 4 Yaralı

24 dakika önce

Hindistan'da bir mühimmat fabrikasında meydana gelen patlamada iki kişinin yaşamını yitirdiği, dört kişinin yaralandığı bildirildi.

Hindistan'da Fabrikada Patlama: 2 Ölü, 4 Yaralı, System.String[]
Hindistan'da bir mühimmat fabrikasında meydana gelen patlamada iki kişinin yaşamını yitirdiği, dört kişinin yaralandığı bildirildi.

Ülke basınında yer alan habere göre, Uttar Pradeş eyaletinin Kanpur kentindeki mühimmat fabrikasında azot tüpünün patlaması sonucu iki kişi hayatını kaybetti.

Yaralanan dört kişi hastanede tedavi altına alındı.

Yetkililer, tüpün, yapılan test sırasında teknik bir problem nedeniyle patladığının sanıldığını söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 03:57 Kaynak: AA

Hindistan, Güncel
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