Hindistan'da fabrikada patlama: 8 ölü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hindistan'da fabrikada patlama: 8 ölü - Son Dakika

Hindistan'da fabrikada patlama: 8 ölü

6 saat önce

Hindistan'da kimyevi madde üreten bir fabrikada meydana gelen patlamada 8 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan'da fabrikada patlama: 8 ölü, System.String[]

Hindistan'da kimyevi madde üreten bir fabrikada meydana gelen patlamada 8 kişi hayatını kaybetti.

Yerel medya patlamanın Maharashtra eyaletindeki Palghar bölgesine bağlı Tarapur şehrindeki endüstri bölgesinde meydana geldiğini duyurdu. Çok sayıda kişinin de yaralandığı patlama sonrası fabrikada yangın çıktı. Bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Patlama sonrası yükselen alev ve dumanların 30 km uzaktan da görülebildiği; patlamanın nedenin araştırıldığı belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------

Fabrikadan görüntü

Söndürme çalışması sonrası bölgeden görüntü


Hindistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 11:28 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yerli otomobil fabrikasının kurulacağı Gemlik'te arsa fiyatları yarı yarıya arttı
Boşandığı eşini öldüren adamın olaydan birkaç gün önce yazdığı mektup ortaya çıktı İBB'ye bağlı İstanbul Kitapçısı'nda Selahattin Demirtaş'ın kitapları satılmaya başlandı Sözcü Gazetesi çalışanlarına FETÖ'den hapis cezası verilen kararın gerekçesi açıklandı

Son Dakika Haberleri
18:08 Afganistan'da kar yağışı - KABİL - Son Dakika
18:05 Ukrayna, uçak enkazına ait yeni görüntüler yayınladı - Son Dakika
18:04 Erdoğan: Berlin'de, ateşkesi güçlü hale getirmek için bir araya geleceğiz - Son Dakika
18:04 İznik surlarında yüzeysel bitki temizlik çalışması başladı - Son Dakika
18:03 480'inci Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali'nde 7 ton mesir saçılacak - Son Dakika
17:32 Boşandığı eşini öldüren adamın olaydan birkaç gün önce yazdığı mektup ortaya çıktı - Son Dakika
16:41 İBB'ye bağlı İstanbul Kitapçısı'nda Selahattin Demirtaş'ın kitapları satılmaya başlandı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.1.2020 18:12:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Hindistan'da fabrikada patlama: 8 ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]