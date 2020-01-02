Hindistan'da fabrikada yangın: 3 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hindistan'da fabrikada yangın: 3 yaralı - Son Dakika

Hindistan'da fabrikada yangın: 3 yaralı

6 saat önce

Hindistan'da pil fabrikasında yangın çıktı.

Hindistan'da fabrikada yangın: 3 yaralı, System.String[]

Hindistan'da pil fabrikasında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederken, fabrikada meydana gelen patlama nedeniyle çatı çöktü. 2 itfaiyeci ve bir işçi yaralandı.

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de bir pil fabrikasında yangın çıktı. Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, yangına müdahale etmek için çalışmalarına başladı. İtfaiye ekipleri fabrikanın çatısında olduğu sırada meydana gelen patlamada çatı çöktü, 2 itfaiyeci ve bir işçi yaralandı. Yetkililer, pillerin yanmasıyla ortaya çıkan dumanın zehirli olabileceği konusunda halkı uyardı.

Görüntü Dökümü

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-İtfaiye ekiplerinin görüntüleri

-Yükselen dumanlar

-Toplanan kalabalık


Hindistan, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 09:38 Kaynak: DHA
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