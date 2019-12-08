Son Dakika Haberleri: Hindistan'da fabrikada yangın: 43 ölü
Son Dakika 3. Sayfa Hindistan'da fabrikada yangın: 43 ölü - Son Dakika

Hindistan'da fabrikada yangın: 43 ölü

6 saat önce

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de bir fabrikada çıkan yangında 43 kişinin öldüğü belirtildi.

Hindistan'da fabrikada yangın: 43 ölü, System.String[]

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de bir fabrikada çıkan yangında 43 kişinin öldüğü belirtildi.


Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de işçilerin uyuduğu sırada 6 katlı bir fabrikada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Resmi kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, yangında en az 43 kişinin öldüğü belirtildi. Çanta üretimi yapılan fabrikada, hammadde depolandığı, bu nedenle yangının hızla yayıldığı bildirildi.


Yangına 30'dan fazla itfaiye aracının müdahale ettiği, yaralıların çevredeki hastanelere kaldırıldığı öğrenildi. Yeni Delhi itfaiyesinden yapılan açıklamada, yoğun dumandan etkilenen en az 50 kişinin kurtarıldığı ifade edildi.


Yangının itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındığı, fabrikadaki arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtildi. - YENİ DELHİ

Yeni Delhi, Hindistan, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 09:18 Kaynak: İHA
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