Son Dakika Haberleri: Hindistan'da fabrikada yangın çıktı: 43 ölü, 50 yaralı
Son Dakika Güncel Hindistan'da fabrikada yangın çıktı: 43 ölü, 50 yaralı - Son Dakika

Hindistan'da fabrikada yangın çıktı: 43 ölü, 50 yaralı

6 saat önce

ANKARA/YENİ Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de bir fabrikada çıkan yangında 43 kişi yaşamını yitirdi, 50 kişi yaralandı.

Hindistan'da fabrikada yangın çıktı: 43 ölü, 50 yaralı, System.String[]

ANKARA/YENİ Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de bir fabrikada çıkan yangında 43 kişi yaşamını yitirdi, 50 kişi yaralandı.

India Today'in haberine göre, başkentin işlek caddelerinden Rani Jhansi Yolu'nda bulunan 5 katlı bir karton fabrikasında saat 05.30 civarında yangın çıktı.

Yolun çok dar olması nedeniyle itfaiyecilerin müdahalede zorlandıkları yangında, 43 kişi hayatını kaybetti, 50 kişi yaralandı.

Delhi İtfaiye Hizmetleri Direktörü Atul Gard, yangına 50'den fazla itfaiyecinin müdahale ettiği bilgisini paylaştı.

Gard, fabrikada çok miktarda yanıcı maddenin bulunduğunu vurgulayarak, fabrikada yangın tahliye çıkışı ve yangın söndürme ekipmanlarının bulunmadığını söyledi.

Yeni Delhi polisi, yangınla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, fabrika sahibini "taksirle adam öldürmeye sebebiyet verme" ve "yangın söndürme ekipmanları bulundurmama" suçlamalarıyla gözaltına aldı.

Yangının elektrik kontağının kısa devre yapması sonucu çıktığı tahmin ediliyor.

Yetkililer, yaşamını yitiren işçilerin ailelerine kişi başı yaklaşık 2800 dolar tazminat ödeneceğini açıkladı.

Hindistan, Delhi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 09:56 Kaynak: AA
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