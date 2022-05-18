Hindistan'da fabrikanın duvarı çöktü: 12 ölü, 13 yaralı - Son Dakika
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Hindistan'da fabrikanın duvarı çöktü: 12 ölü, 13 yaralı

18.05.2022 15:00
Hindistan'da fabrikanın duvarı çöktü: 12 ölü, 13 yaralı

Hindistan'ın Morbi bölgesinde bulunan bir tuz fabrikasının duvarının çökmesi sonucu 12 işçi hayatını kaybetti, 13 işçi de yaralandı.

Hindistan'ın Morbi bölgesinde bulunan bir tuz fabrikasının duvarının çökmesi sonucu 12 işçi hayatını kaybetti, 13 işçi de yaralandı.

Hindistan'ın Gujarat eyaletinde bulunan Morbi bölgesinde bir tuz fabrikasının duvarı çöktü. Bölge memuru J.B. Patel, fabrikada tuz paketleyen işçilerden 12'sinin hayatını kaybettiğini 13'ünün de yaralandığını söyledi. Patel, hayati tehlikesi bulunmayan 13 işçinin vücudunda kırıklar oluştuğunu aktardı. Kurtarma çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğunu belirten Patel, detaylarla ilgili bilgi vermedi. Kazayı yürek burkan bir olay olarak nitelendiren Hindistan Başbakanı Narendra Modi, "Bu kederli saatlerde düşüncelerim yaslı aileler ile birlikte. Umarım yaralılar bir an önce iyileşir" ifadelerini kullandı. Yetkililer, kazanın nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Hindistan'ın Mumbai kentinde 2013 yılında çöken binada, 72 kişi hayatını kaybetmişti.

(İHA)

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Kaynak: İHA

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