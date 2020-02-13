Hindistan'da feci kaza: 13 ölü, 30 yaralı - Son Dakika

Hindistan'da feci kaza: 13 ölü, 30 yaralı
6 saat önce
Hindistan'da yolcu otobüsünün kamyonla çarpışması sonucu meydana gelen feci kazada en az 13 kişi hayatını kaybetti, 31 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 10:10 Kaynak: İHA
Hindistan'da yolcu otobüsünün kamyonla çarpışması sonucu meydana gelen feci kazada en az 13 kişi hayatını kaybetti, 31 kişi yaralandı.
Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletinde yolcu otobüsü kamyona çarptı. Kaza sonucu en az 13 kişinin hayatını kaybettiği, 31 kişinin yaralandığı açıklandı. Polis, çift katlı otobüsün kamyona çarpması sonucu kazanın meydana geldiğini ve yolcu otobüsünde en az 45 yolcu bulunduğunu belirtti. Yaralıların hastanede tedavilerinin sürdüğü aktarıldı.
(İHA)
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