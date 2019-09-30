Son Dakika Haberleri: Hindistan'da feci kaza: 21 ölü, 50 yaralı
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Hindistan'da feci kaza: 21 ölü, 50 yaralı

1 saat önce

Hindistan'ın Gujarat eyaletinde turist kafilesini taşıyan yolcu otobüsünün yoldan çıkarak devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 21 kişi hayatını kaybetti, 50 kişi de yaralandı.

Hindistan'ın Gujarat eyaletinde turist kafilesini taşıyan yolcu otobüsünün yoldan çıkarak devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 21 kişi hayatını kaybetti, 50 kişi de yaralandı.

Hindistan'ın Gujarat eyaletinin Banaskantha bölgesinde tapınakları ziyaret eden turist kafilesini taşıyan bir otobüs, şiddetli yağış sonrası yolların kayganlaşması sonucu yoldan çıkarak devrildi. Meydana gelen kazada 21 kişi hayatını kaybederken 50 kişi de yaralandı. Kazaya dair sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Hindistan Başbakanı Narendra Modi, "Banaskantha'dan yıkıcı bir haber aldık. Yaşanan kazada hayatını kaybedenler için oldukça hüzünlüyüm. Bu acı dolu anlarda, düşüncelerim yakınlarını kaybeden ailelerin yanında. Yerel yönetimler yaralılar için ellerinden geleni yapıyor" dedi.

(Muhammed Rabah/İHA)

Hindistan'da feci kaza: 21 ölü, 50 yaralı

Hindistan, Gujarat, turist, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 09:55 Kaynak: İHA
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Hindistan'da turist kafilesini taşıyan otobüsün yoldan çıkarak devrilmesi sonucu 21 kişi öldü, 60 kişi yaralandı
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