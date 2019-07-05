Son Dakika Haberleri: Hindistan'da festival aracı elektrik tellerine çarptı: 3 ölü, 7 yaralı
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Hindistan'da festival aracı elektrik tellerine çarptı: 3 ölü, 7 yaralı

43 dakika önce

Hindistan'ın Odisha eyaletinde festival aracının elektrik tellerine çarpması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Hindistan'da festival aracı elektrik tellerine çarptı: 3 ölü, 7 yaralı, System.String[]
Hindistan'ın Odisha eyaletinde festival aracının elektrik tellerine çarpması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.
Yerel basında yer alan haberlere göre, dün Jagannath Rath Yatra festivali kutlamaları sırasında iki tekerlekli geleneksel arabalarıyla bir tapınaktan diğerine ilerleyen bir grup Hindu, araçlarının metal aksamının elektrik tellerine çarpması sonucu akıma kapıldı.
Polis yetkilileri, kaza sonucu 3 kişinin öldüğünü, araçtaki 7 kişinin elektrik yanıklarına maruz kalarak yaralandığını açıkladı. Yetkililer, hayatını kaybedenlerden ikisinin aracı elleriyle çeken kişiler olduğunu ve bu kişilerin doğrudan akıma kapıldığını kaydetti.
Hindistan'ın en önemli üç festivalinden biri olan Jagannath Rath Yatra kutlamalarında bu tür kazaların yaşandığı biliniyor.
Festival, ülkenin özellikle Odisha ve Gujerat eyaletlerinde, Hinduizm tanrılarından Lord Jagannath anısına düzenleniyor.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 10:22 Kaynak: AA
Hindistan, Güncel
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