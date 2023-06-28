Hindistan'da festival sırasında elektrik akımına kapılan 6 kişi hayatını kaybetti

Hindistan'da düzenlenen bir festivalde tahta ve demirden yapılan tahtırevan geçit töreni sırasında yüksek gerilim hattına temas attı. Korkunç olayda elektrik akımına kapılan insanlar yanarak can verdi. Olayda 6 kişi hayatını kaybetti.

YÜKSEK GERİLİM HATTINA ÇARPTI

Hindistan'ın Tripura eyaletinde yer alan Unakoti'de düzenlenen Rath Yatra Festivali'nde facia yaşandı. Ulto Rath alayı sırasında tahta ve demirden hazırlanan tahtırevan yüksek gerilim hattına çarptı. O sırada tahtırevan bulunan bazı kişiler elektrik akımına kapıldı.

TAHTIREVAN ALEV ALEV YANDI

Kısa süre içerisinde tahtırevan alev aldı. Çevredekiler elektrik akımına kapılmaktan korktukları için yaralananlara anında müdahale edemezken, olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

6 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Korkunç olayda aralarında çocukların da olduğu 6 kişi öldü, 15 kişi yaralandı. Yaralılardan birçoğunun durumunun kritik olduğu aktarılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

HİNDİSTAN'DA TAHTIREVANLARIN BOYU 18 METREYE KADAR ÇIKABİLİYOR

Hindistan'daki festivallerde kullanılan tahtırevanlar devasa boyutlarda yapılıyor. Tahtırevanların yüksekliği 18 metreyi bulabiliyor.