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Hindistan'da festival zamanı: Milyonlar 'günahlarından arınmak' için Ganj'a girdi
6 saat önce
Hindistan'ın en büyük dini festivali kapsamında milyonlarca kişi 'günahlarından arınmak' için Ganj nehrine girdi.
Hindistan'da, dünyanın en büyük dini töreni olarak bilinen "Kumbh Mela" adlı Hindu festivali başladı.
Festivalin ilk gününde kutsal sayılan Ganj'ın, Yamuna ve Saraswati nehriyle buluştuğu yerde ülkenin çeşitli bölgelerinden gelen milyonlarca kişi 'günahlarından arınmak' için suya girip çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 06:25
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