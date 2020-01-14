Hindistan'da festival zamanı: Milyonlar 'günahlarından arınmak' için Ganj'a girdi

Hindistan'da, dünyanın en büyük dini töreni olarak bilinen "Kumbh Mela" adlı Hindu festivali başladı.



Festivalin ilk gününde kutsal sayılan Ganj'ın, Yamuna ve Saraswati nehriyle buluştuğu yerde ülkenin çeşitli bölgelerinden gelen milyonlarca kişi 'günahlarından arınmak' için suya girip çıktı.