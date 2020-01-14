Hindistan'da festival zamanı: Milyonlar 'günahlarından arınmak' için Ganj'a girdi - Son Dakika
Son Dakika Dünya Hindistan'da festival zamanı: Milyonlar 'günahlarından arınmak' için Ganj'a girdi - Son Dakika Dünya

Hindistan'da festival zamanı: Milyonlar 'günahlarından arınmak' için Ganj'a girdi

6 saat önce

Hindistan'ın en büyük dini festivali kapsamında milyonlarca kişi 'günahlarından arınmak' için Ganj nehrine girdi.

Hindistan'da festival zamanı: Milyonlar 'günahlarından arınmak' için Ganj'a girdi, System.String[]

Hindistan'da, dünyanın en büyük dini töreni olarak bilinen "Kumbh Mela" adlı Hindu festivali başladı.


Festivalin ilk gününde kutsal sayılan Ganj'ın, Yamuna ve Saraswati nehriyle buluştuğu yerde ülkenin çeşitli bölgelerinden gelen milyonlarca kişi 'günahlarından arınmak' için suya girip çıktı.

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Hindistan, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 06:25 
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