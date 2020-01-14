Son Dakika › Dünya › Hindistan'da festival zamanı: Milyonlar 'günahlarından arınmak' için Ganj'a girdi - Son Dakika Dünya
Hindistan'da festival zamanı: Milyonlar 'günahlarından arınmak' için Ganj'a girdi
6 saat önce
Hindistan'ın en büyük dini festivali kapsamında milyonlarca kişi 'günahlarından arınmak' için Ganj nehrine girdi.
Hindistan'ın en büyük dini festivali kapsamında milyonlarca kişi 'günahlarından arınmak' için Ganj nehrine girdi.View on euronews
Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 06:27
Son Dakika Suriye'nin doğusundaki T-4 askeri hava üssüne füzeli saldırı düzenlendi Amerikan basını, İran'ın düşürdüğü uçakla ilgili yeni görüntüleri yayınladı! 2 roket 30 saniye arayla atıldı 5 yaşındaki kız çocuğuna yapılanlar görenleri kahretti! Komşular derhal polise haber verdi Son dakika: İspanya'da büyük patlama! Kimyasal alarm verildi