Hindistan'da fil saldırısı: 1 ölü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hindistan'da fil saldırısı: 1 ölü - Son Dakika

Hindistan'da fil saldırısı: 1 ölü

6 saat önce

Hindistan'ın güneyindeki Tamil Nadu eyaletinde doğa yürüyüşüne çıkan bir kadın, filin saldırısı sonucu hayatını kaybetti.

Hindistan'da fil saldırısı: 1 ölü, System.String[]

Hindistan'ın güneyindeki Tamil Nadu eyaletinde doğa yürüyüşüne çıkan bir kadın, filin saldırısı sonucu hayatını kaybetti.

Hint basınındaki haberlere göre, eyaletin Coimbatore şehrindeki ormanlık alanda 9 kişi doğa yürüyüşüne çıktı.

Yürüyüşe eşi ile katılan 40 yaşındaki kadın, vahşi bir filin saldırısı sonucu yaşamını yitirdi.

Polis, grubun, orman yetkililerinden izin ve bilgi almadan özel alanlarda gezintiye çıktığını bildirdi.

Hindistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 05:10 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Birlikte eğlendikleri kadınları bacaklarından vuran saldırganlar kaçtı
Modern aşk masalı nasıl mutluluk mücadelesine dönüştü? Meghan ve Harry'nin yolu... 90 yaşında kursa yazıldı, öğretmen oldu Gasp ettikleri 10 bin lira ile alem yapıp saç boyattılar

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2020 23:22:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Hindistan'da fil saldırısı: 1 ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]