Son Dakika Haberleri: Hindistan'da fil saldırısı
Son Dakika Güncel Hindistan'da fil saldırısı

Hindistan'da fil saldırısı

6 saat önce

Hindistan'ın Tamil Nadu eyaletinde fil saldırısı sonucu bir kişinin öldüğü, bir kişinin yaralandığı bildirildi.

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Hindistan'ın Tamil Nadu eyaletinde fil saldırısı sonucu bir kişinin öldüğü, bir kişinin yaralandığı bildirildi.

Hint haber ajansı Press Trust of India'daki (PTI) habere göre, yetkililer, eyaletin Polaçi bölgesinde bir filin iki kişiye saldırdığını belirtti.

Çiftçilik yaptığı belirtilen Rajendran ismindeki adamın fil tarafından ezilerek yaşamını yitirdiğini ifade eden yetkililer, bir kadının da yaraladığını açıkladı.

Yetkililer, filin ormana geri döndürülmesi için "Kumki" adı verilen eğitimli fillerin kullanılacağı bilgisini paylaştı.

Hindistan, India, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 05:16 Kaynak: AA
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