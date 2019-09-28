Son Dakika Haberleri: Hindistan'da fil saldırısında anne ile çocuğu yaşamını yitirdi
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Hindistan'da fil saldırısında anne ile çocuğu yaşamını yitirdi

35 dakika önce

Hindistan'ın Çatisgarh eyaletinde, filin saldırısı sonucu bir anne ile 4 yaşındaki çocuğu hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Hindistan'da fil saldırısında anne ile çocuğu yaşamını yitirdi, System.String[]

Hindistan'ın Çatisgarh eyaletinde, filin saldırısı sonucu bir anne ile 4 yaşındaki çocuğu hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Hint haber ajansı Press Trust of India'daki (PTI) habere göre, eyaletin Balrampur bölgesindeki köyde vahşi bir fil 4 kişiye saldırdı.

Hayvanın saldırdığı kişilerden anne ve 4 yaşındaki oğlu yaşamını yitirirken, iki kişi de ağır yaralandı. Yaralıların durumunun kritik olduğu bildirildi.

Hindistan'da 2015 ila 2018 arasında, filler ve insanların karşı karşıya geldiği olaylarda bin 713 kişinin hayatını kaybettiği, elektrik çarpması, kaçak avcılık, tren kazası ve zehirlenme gibi sebeplerle de 374 filin telef olduğu belirtildi.

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Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 08:24 Kaynak: AA
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