Son Dakika Haberleri: Hindistan'da Fırtınada 24 Ev Yıkıldı, 20 Kişi Yaralandı

Hindistan'da Fırtınada 24 Ev Yıkıldı, 20 Kişi Yaralandı

1 saat önce

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletine bağlı Greater Noida bölgesinde etkili olan şiddetli fırtınada ilk belirlemelere göre 24 ev yıkıldı, 20 kişi yaralandı.

Hindistan'da Fırtınada 24 Ev Yıkıldı, 20 Kişi Yaralandı, System.String[]
Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletine bağlı Greater Noida bölgesinde etkili olan şiddetli fırtınada ilk belirlemelere göre 24 ev yıkıldı, 20 kişi yaralandı.

Hindistan basınında yer alan haberlere göre, polis, Ali Bardipur köyünde aniden etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle 24 evin yıkıldığını, 4'ü ağır 20 kişinin yaralandığını belirtti.

Yaralıların çeşitli hastanelerde tedavi altına alındığını bildiren polis, bölgede arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Fırtınada çok sayıda büyükbaş hayvanın da telef olduğu bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 01:21 Kaynak: AA

Polis, Hindistan, Güncel
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