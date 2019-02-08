Hindistan'da Fırtınada 24 Ev Yıkıldı, 20 Kişi Yaralandı
1 saat önce
Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletine bağlı Greater Noida bölgesinde etkili olan şiddetli fırtınada ilk belirlemelere göre 24 ev yıkıldı, 20 kişi yaralandı.
Hindistan
'ın Uttar Pradeş eyaletine bağlı Greater Noida bölgesinde etkili olan şiddetli fırtınada ilk belirlemelere göre 24 ev yıkıldı, 20 kişi yaralandı.
Hindistan basınında yer alan haberlere göre, polis, Ali Bardipur köyünde aniden etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle 24 evin yıkıldığını, 4'ü ağır 20 kişinin yaralandığını belirtti.
Yaralıların çeşitli hastanelerde tedavi altına alındığını bildiren polis, bölgede arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.
Fırtınada çok sayıda büyükbaş hayvanın da telef olduğu bildirildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 01:21 Kaynak: AA
Dehşete Düşüren Olay! 18 Yaşındaki Kız, Ağabeyi Tarafından Bodrum Katına Zincirlendi
Gözü Dönmüş Kardeş, Ablasının 80 Bin Liralık Altınını Çaldı
Düşürülen Parayı Alan Kadın, Güvenlik Kamerasına Yakalandı
Son Dakika! Kartal'da Çöken Binadaki Ölü Sayısı 14'e Yükseldi