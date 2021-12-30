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Hindistan'da Gandi'ye hakaret eden Hindu lider gözaltına alındı - Son Dakika

Hindistan'da Gandi'ye hakaret eden Hindu lider gözaltına alındı

30.12.2021 11:10
Hindistan'da Gandi'ye hakaret eden Hindu lider gözaltına alındı

YENİ Hindistan polisi, ülkenin bağımsızlık lideri Mahatma Gandi'ye yönelik aşağılayıcı ifadelerde bulunan Hindu lideri gözaltına aldı.

YENİ Hindistan polisi, ülkenin bağımsızlık lideri Mahatma Gandi'ye yönelik aşağılayıcı ifadelerde bulunan Hindu lideri gözaltına aldı.

Hindistan haber ajansı Press Trust'da yer alan habere göre, Hindu lider Kalicharan Maharaj bu hafta başlarında Madhya Pradesh eyaletinde yaptığı konuşmada dini gruplar arasındaki nefreti teşvik ettiği gerekçesiyle polis tarafından gözaltına alındı.

Maharaj'ın konuşmasında "Gandhi ülkeyi mahvetti ... onu öldüren Nathuram Godse'ye selamlar." ifadelerini kullandığı kaydedildi.

Maharaj, polis soruşturması tamamladıktan sonra mahkemeye çıkarılacak. Hindu liderin suçlu bulunması halinde beş yıla kadar hapis cezasına çarptırılması bekleniyor.

Hindu aşırılık yanlılarının Müslümanlara ve diğer azınlıklara yönelik saldırıları, Başbakan Narendra Modi'nin 2014'te iktidara gelmesi ve 2019'da seçimi yeniden kazanmasının ardından yoğunlaştı.

Hindistan halklarının "Bapu'su" Gandi, Hindistan'ın ikiye bölünmesini hiçbir zaman istemese de 14 Ağustos 1947'de Pakistan, 15 Ağustos'ta da Hindistan bağımsızlığını ilan etmişti.

Gandi 30 Ocak 1948'de Müslümanlara sempati duyduğu iddiasıyla Nathuram Godse adlı radikal Hindu milliyetçisinin suikastının ardından 79 yaşında hayatını kaybetmişti.

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Bağımsızlık, Polis, India, Hindu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Hindistan'da Gandi'ye hakaret eden Hindu lider gözaltına alındı - Son Dakika
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