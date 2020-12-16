- Hindistan'da gaz tankeri, yolcu otobüs ile çarpıştı: 7 ölü - Son Dakika

- Hindistan'da gaz tankeri, yolcu otobüs ile çarpıştı: 7 ölü
16.12.2020 14:14
- Hindistan'da gaz tankeri, yolcu otobüs ile çarpıştı: 7 ölü Hindistan'da bir yolcu otobüsü ile gaz tankerinin çarpışması sonucu yaşanan kazada 7 kişi hayatını kaybederken 25 kişi yaralandı.
- Hindistan'da gaz tankeri, yolcu otobüs ile çarpıştı: 7 ölü
YENİ DELHİ - Hindistan'da bir yolcu otobüsü ile gaz tankerinin çarpışması sonucu yaşanan kazada 7 kişi hayatını kaybederken 25 kişi yaralandı.
Hindistan'ın kuzeyindeki Uttar Pradesh eyaletinde bir yolcu otobüs ile gaz tankeri çarpıştı. Kazada 7 kişi hayatını kaybederken 25 kişi de yaralandı. Yetkililer, can kaybı sayısından endişe ediyor. Yaralılar, hastanede tedavi altına alınırken, bazı kurbanların kimlik tespit işlemleri devam ediyor.
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