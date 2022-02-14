Hindistan'da gemi tersanesi 3 milyar dolarlık banka dolandırıcılığıyla suçlandı - Son Dakika

Hindistan'da bir gemi inşa şirketi, ülkenin en büyük devlet bankasını ve 27 diğer finans kurumunu 3 milyar doları aşan miktarda dolandırmakla suçlandı.

Eastern Eye sitesinin haberine göre, Hindistan'ın federal soruşturma kurumu Merkez Soruşturma Bürosundan (CBI) yapılan açıklamada, ABG Tersanesi'nin 28 bankayı, 228,42 milyar rupi (3 milyar dolar) dolandırdığı bildirildi.

Dolandırıcılıkla suçlanan Gujarat merkezli gemi yapımcısı ABG'nin, 2018'de Hindistan bankalarını 2 milyar dolar dolandırmakla suçlanan kuyumcu Nirav Modi'yi geride bıraktığı, bunun şimdiye kadar ülkenin bilinen en büyük banka dolandırıcılığı olduğu belirtildi.

Borç verenlerden biri olan Hindistan Devlet Bankası tarafından hafta sonu yayımlanan Ernst & Young'ın adli denetimine göre, özel borç veren ICICI Bank 900 milyon dolardan fazla kayba uğradı.

Açıklamada, halka arza bağlı sigortacı LIC'nin sahibi olduğu devlet tarafından işletilen IDBI Bank'ın yaklaşık 500 milyon dolar ve en büyük devlete ait borç vereni olan Hindistan Devlet Bankası'nın (SBI) 400 milyon dolar kaybettiği aktarıldı.

CBI, şirkete 2012 ve 2017 yılları arasında borç verenler firmayı canlandırmak ve tasfiyeden kurtarmak için çalışırken, ABG'nin fonları başka yöne çevirdiğini ve kötüye kullandığını belirtti.

SBI, ABG Tersanesi, şirketin denizaşırı yan kuruluşu, beş şirket yöneticisi ve "bilinmeyen kamu görevlileri ve özel kişi/kişiler" hakkında polise şikayette bulundu.

CBI 12 Şubat'ta şirket ofisleri ve müdürlerin evleri de dahil olmak üzere 13 yere baskın düzenledi.

Yetkililer bu sayede "suçlayıcı belgelerin kurtarıldığını" ve soruşturmanın devam ettiğini belirtti.