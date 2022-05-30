Hindistan'da genç rapçi ve siyasetçi Sidhu, silahlı saldırıda öldürüldü - Son Dakika
Üye Girişi

Hindistan'da genç rapçi ve siyasetçi Sidhu, silahlı saldırıda öldürüldü

30.05.2022 14:10
Hindistan'da genç rapçi ve siyasetçi Sidhu, silahlı saldırıda öldürüldü

YENİ Hindistan'da 28 yaşındaki rap müzik sanatçısı ve siyasetçi Shubhdeep Singh Sidhu, Pencap eyaletinde uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürüldü.

YENİ Hindistan'da 28 yaşındaki rap müzik sanatçısı ve siyasetçi Shubhdeep Singh Sidhu, Pencap eyaletinde uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürüldü.

Hint basınında yer alan haberlere göre, Sidhu Moose Wala sahne adıyla tanınan, etnik Pencabi grubu mensubu rap sanatçısı Sidhu, Pencap'ın Mansa bölgesinde trafikte aracını kullandığı sırada silahla vuruldu.

Şarkılarında farklı müzik türlerini harmanlayan rapçi Sidhu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, saldırıda iki kişi de yaralandı.

Emniyet yetkilileri, cinayetle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 6 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Yetkililer, olay yerinde 3 farklı silaha ait olduğu düşünülen yaklaşık 30 mermi kovanı bulunduğunu ifade etti.

Saldırının, Sidhu'nun da aralarında olduğu bazı isimleri korumakla sorumlu kişilerin sayısının 28 Mayıs'ta düşürülmesinin ardından düzenlenmesi dikkati çekti.

Pencap hükümeti, 28 Mayıs'ta aldığı kararla Sidhu'nun da aralarında olduğu 424 "önemli isme" sağlanan koruma sayısını azaltmıştı.

2021'deki cinayetin intikamı için öldürülmüş olabilir

Sidhu'nun mensubu olduğu Hindistan Ulusal Kongresi Partisi yetkilileri, olayı "siyasi cinayet" olarak niteledi. Partililer de ülkenin farklı bölgelerinde sokaklara çıkarak protesto ettikleri cinayetle ilgili adalet sağlanmasını istedi.

Hayranları, Hindistanlı sanatçılar ve siyasetçiler, sosyal medyada cinayetten dolayı üzüntülerini ifade etti.

Diğer yandan, Pencap'ın üst düzey emniyet yetkilisi VK Bhawra, ön soruşturmanın, cinayetin çeteler arası rekabet nedeniyle işlenmiş olabileceği sonucunu ortaya koyduğunu söyledi.

Kanada'da Goldy Brar adıyla tanınan ve yasa dışı faaliyetlerde bulunan Satinder Singh'e ait olduğu iddia edilen sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda, cinayet üstlenildi. Cinayetin, Shiromani Akali Dal Partisi gençlik kolu yetkililerinden Vicky Middukhera'nın öldürülmesinin intikamı olarak işlendiği kaydedildi.

Delhi polisi de rapçi Sidhu saldırısının, Middukhera'nın öldürülmesiyle ilgili olabileceğini açıkladı.

Shiromani Akali Dal Partisi gençlik kolu yetkilisi Middukhera, Ağustos 2021'de Pencap'ta öldürülmüştü.

Middukhera ile Sidhu arasında, Pencap müzik sektörünün liderliği konusunda düşmanlık yaşanıyordu. Bu nedenle, Middukhera'nın öldürülmesinde, Sidhu ve menajerinin rolü olduğu iddia edilmişti.

2018'de çıkardığı albümle Kanada Billboard Albümleri listesine giren Sidhu, İngiltere ve ABD'deki Pencaplılar ile Hintler arasında da ünlüydü.

Sidhu, Hindistan Ulusal Kongresi Partisi'ne 2021'de katılarak Pencap milletvekili seçimine girmiş ancak başarılı olamamıştı.

Sidhu hakkında bir şarkısında silah kültürüne ve şiddete teşvik ettiği iddiasıyla Hindistan Silah Yasası kapsamında 2020'de dava açılmıştı.

İlgili Haberler
YORUMLAR
500
Sıcak havaya dayanamayan dünyanın en ölümcül yılanı gördüğü ilk kişiye tüm zehrini akıttı Sıcak havaya dayanamayan dünyanın en ölümcül yılanı gördüğü ilk kişiye tüm zehrini akıttı Rapor: Hindistan Temmuz-Ağustos Döneminde Başka Bir Elektrik Krizi Yaşayabilir Rapor: Hindistan Temmuz-Ağustos Döneminde Başka Bir Elektrik Krizi Yaşayabilir Azra'yı 13 parçaya ayıran sanığa ağırlaştırılmış müebbet Azra'yı 13 parçaya ayıran sanığa ağırlaştırılmış müebbet
Kaynak: AA

Rap Müzik, Saldırı, Pencap, India, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hindistan'da genç rapçi ve siyasetçi Sidhu, silahlı saldırıda öldürüldü - Son Dakika


Son Dakika
16:50 Yargı ekibi başarısını kutladı! Başrol oyuncusu Pınar Deniz'in dans performansı dikkat çekti
16:45 Melek Mosso'ya bir darbe daha! Isparta'da iptal edilen konserinden sonra Kocaeli'nde sahne alacağı festival de yasaklandı
16:40 Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, Özdağ ile kameralar karşısına geçti: Tarım siyaset üstü tutulmalı
16:36 12 Dev Adam'ın Dünya Kupası Elemeleri'ndeki Büyük Britanya maçının aday kadrosu açıklandı.
16:09 Cristiano Ronaldo'dan şaşırtan hamle! Eski hocasının takımına gidiyor
16:08 İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ilin valiliğine maske genelgesi: Sağlık kuruluşlarındaki maske kullanımı devam edecek
15:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle yüklendi: Kamudaki insanları tehdit etmek faşist ve darbeci zihniyettir
15:38 Bakan Soylu'dan konserleri iptal edilen sanatçılarla ilgili açıklama: Bu olan olaylar benim dışımda
15:36 Isparta'daki konseri iptal olan Melek Mosso'ya Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan davet geldi
15:32 Beşiktaş'tan gazeteci Cem Küçük'e çok sert sözler: Beşiktaş soytarıların reyting taklaları atacağı bir yer değildir! Bunun şamarı ağır olur...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2022 17:09:14. #1.13#
SON DAKİKA: Hindistan'da genç rapçi ve siyasetçi Sidhu, silahlı saldırıda öldürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement