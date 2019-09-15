Son Dakika Haberleri: Hindistan'da gezi teknesi alabora oldu: 12 ölü, 35 kayıp
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Hindistan'da gezi teknesi alabora oldu: 12 ölü, 35 kayıp

56 dakika önce

Hindistan'ın güneydoğusundaki Andra Pradesh eyaletinde gezi teknesinin alabora olması sonucu 12 kişinin hayatını kaybettiği, 35 kişinin ise kaybolduğu belirtildi.

Hindistan'ın güneydoğusundaki Andra Pradesh eyaletinde gezi teknesinin alabora olması sonucu 12 kişinin hayatını kaybettiği, 35 kişinin ise kaybolduğu belirtildi.

Hindistan'ın Andra Pradeş eyaletinin İçişleri Bakanı M. Sucharita, 50 Hindistan vatandaşının ve 11 mürettebatın bulunduğu bir gezi teknesinin Godavari Nehri'nde alabora olduğunu açıkladı. Sucharita, can yeleği giyen 14 kişinin balıkçı tekneleri tarafından kurtarıldığını, en az 12 kişinin öldüğünü, 35 kişinin ise kaybolduğunu açıkladı. Nehirde arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

(İHA)

Hindistan'da gezi teknesi alabora oldu: 12 ölü, 35 kayıp

Süleyman Soylu, Hindistan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 06:25 Kaynak: İHA
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