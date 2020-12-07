Hindistan'da 'gizemli bir hastalık' nedeniyle 300 kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
BBC

Hindistan'da 'gizemli bir hastalık' nedeniyle 300 kişi hastaneye kaldırıldı

07.12.2020 05:02
Hindistan'da 'gizemli bir hastalık' nedeniyle 300 kişi hastaneye kaldırıldı, System.String[]

Hindistan'ın güneydoğusundaki Andra Pradesh eyaletinde bulunan Eluru kentinde haftasonu henüz belirlenemeyen bir hastalıktan dolayı 300 kişi hastaneye kaldırıldı.

Hindistan'ın güneydoğusundaki Andra Pradesh eyaletinde bulunan Eluru kentinde haftasonu henüz belirlenemeyen bir hastalıktan dolayı 300 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yetkililer, hastalığın tespitiyle ilgili inceleme başlattıklarını açıkladı.

Hastaneye başvuranların mide bulantısı, bilinç kaybı ve göz yanmasından muzdarip oldukları açıklandı.

Hastaneye başvuranlara koronavirüs testi yapıldığı ve tamamının negatif çıktığı belirtildi.

Eluru Devlet Hastanesi'nden bir yetkili The Indian Express gazetesine yaptığı açıklamada, "Başta çocuklar olmak üzere, kendilerini iyi hissetmediklerini söyleyerek hastaneye gelenler gözlerinde yanma olduğunu belirttikten sonra aniden kusmaya başladı ve bazıları titreyerek krize girdi" dedi.

Hastaneye gelenlerin büyük bir bölümü daha sonra taburcu edildi.

Yetkililer, ilk etapta şikayetlerin şebeke suyundan ya da hava kirliliğinden kaynaklandığından şüphelendiklerini ancak yapılan ilk incelemelerde hastalığın nedeninin bu iki etkenden olmadığının anlaşıldığını söyledi.

Andra Pradesh eyaletinin Sağlık Bakanı Kali Krishna Srivinas, hastalardan kan örneklerinin alındığını ve laboratuvara gönderildiğini açıkladı.

Srivinas, "Yetkililerin hastaneye başvuran kişilerin yaşadıkları bölgelerde yaptıkları incelemenin ardından şebeke suyunun kirlenmesi ve hava kirliliği gibi etkenleri safdışı bıraktık. Bu, gizemli bir hastalık ve neden kaynaklandığını laboratuvar incelemesinin ardından anlayabileceğiz" dedi.

Muhalefetteki Telugu Desam Partisi, olayla ilgili soruşturma açılmasını talep etti ve şebeke suyunun kirlenmiş olabileceğini öne sürdü.

Hindistan'da 'gizemli bir hastalık' nedeniyle 300 kişi hastaneye kaldırıldı

Hindistan, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Hindistan'da 'gizemli bir hastalık' nedeniyle 300 kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

BBC

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