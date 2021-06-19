Üye Girişi
Hindistan'da görülen Delta varyantını kapanlar, grip benzeri semptomları sebebiyle korona olduklarını fark etmiyor - Son Dakika

Hindistan'da görülen Delta varyantını kapanlar, grip benzeri semptomları sebebiyle korona olduklarını fark etmiyor

19.06.2021 10:07

Koronayla mücadele dünya genelinde sürerken, Hindistan'da görülen Delta varyantı herkesi tedirgin etti. Virüsün kendini grip benzeri semptomlarla ortaya çıkarması sebebiyle hastalığa yakalanan çoğu insan korona olduğunu anlamayarak önlem almıyor. Hastalanan kişilerde genellikle baş ağrısı ve boğaz ağrısı ile burun akıntısı görülüyor. Ayrıca BioNTech aşısı, delta varyantına karşı yüzde 79 koruma sağlıyor.

Koronavirüs mutasyonları son dönemde insanları tedirgin ediyor. Son olarak Hindistan'da ortaya çıkan delta varyantı, İngiltere'de de görülmesinin ardından Avrupa ülkelerinde de endişeye neden oldu. Korona aşısının delta varyantı ve diğer mutasyonlara karşı koruma oranı da merak ediliyor.

KENDİNİ GRİP GİBİ GÖSTERİYOR

Delta varyantı kendini baş ağrısı, burun akıntısı ve boğaz ağrısı ile gösteriyor. Gençlerde ağır bir soğuk algınlığı şeklinde ortaya çıkan delta varyantı, bu nedenle görülen kişiler tarafından yanlış değerlendirilebiliyor.

Delta varyantına yakalananlar kendilerini grip olmuş gibi düşünerek test yaptırmıyor ya da kendini izole etmiyor. Bu da koronavirüs delta varyantının hızla yayılmasına neden oluyor.

KLASİK KORONAVİRÜS ARTIK ÇOK FAZLA GÖRÜLMÜYOR

Zoe Covid Semptom Grubu Başkanı Dr. Tim Spector, mayıs ayından bu yana klasik koronavirüs semptomlarının çok daha az kişide rastlandığının altını çiziyor. Dr. Spector, gençlerde hafif seyreden delta varyasyonunda koku ve tat kaybının da belirtiler arasında yer aldığını söylüyor.

BİONTECH DELTA VARYANTINA KARŞI YÜZDE 79 KORUMA SAĞLIYOR

Yetkililer Pfizer/BioNTech aşısının delta varyantına kadar yüzde 79 oranında koruma sağladığını belirtirken, bir başka mutasyon olan Alpha varyantına ise yüzde 92 oranında koruma sağladığını belirtiyor.

İKİ DOZ AŞI OLMAK ÇOK ÖNEMLİ

İskoçya Kamu Sağlığı Kurumu Ulusal Covid-19 Enfeksiyon Direktörü Jim McMenamin ise delta varyantına karşı iki doz aşının çok önemli olduğunun altını çiziyor.

"DÖRDÜNCÜ DALGA YAŞANABİLİR"

Investing in Tech konferansına katılan bilim insanı Uğur Şahin, İngiltere'de nüfusun yarısına iki doz aşı yapılmasına karşı korona vakalarının artmasına dikkat çekerek, dikkatli olunmazsa dördüncü dalganın yaşanabileceğini söyledi.

Uğur şahin, iki doz aşı yaptıranların sıkça sorduğu, '3. doz aşıya ihtiyaç var mı' konusuyla ilgili olarak ek dozlara ihtiyaç duyulacağını belirterek, "Antikor sayıları koruma ile ilişkili olduğundan, herhangi bir zamanda güçlendiriciyi kullanmamız mantıklıdır. Bu, bir kişinin tamamen aşılanmasından altı ila dokuz ay sonra gerçekleşebilir, ancak nihai karar hükümetler tarafından verilecek" dedi.

Hindistan'da görülen Delta varyantını kapanlar, grip benzeri semptomları sebebiyle korona olduklarını fark etmiyor

Koronavirüs, England, India, Grip, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Hindistan'da görülen Delta varyantını kapanlar, grip benzeri semptomları sebebiyle korona olduklarını fark etmiyor - Son Dakika


YORUMLAR (2)
  • Özgür Arıca: Eee zaten grip hatta gripten de basit ama Trump misali söyleyeni 9 köyden kovuyorlar ... Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Murat Esentepe: Dünyayı yönetenlerin çıkartmış olduğu virüs laboratuvar ortamında üretilmiş virüs dünya nüfusunu 500 milyona düşürmek için yapılan virüs Cevap Yaz 5 3 Yayından Kaldır
500

Son Dakika

Umut Bulut'tan sonra Eyüpspor, Rumen yıldız Bogdan Stancu'yu da kadrosuna dahil etti 11:10 Umut Bulut'tan sonra Eyüpspor, Rumen yıldız Bogdan Stancu'yu da kadrosuna dahil etti ''İnsanlık ölmüş'' yazan mezar ekipleri harekete geçirdi! Bir esnafın sosyal medya için yaptığı ortaya çıktı 10:53 ''İnsanlık ölmüş'' yazan mezar ekipleri harekete geçirdi! Bir esnafın sosyal medya için yaptığı ortaya çıktı İsviçre'nin futbolcusu Akanji, Ay-Yıldızlı takımımızı hafife aldı 10:51 İsviçre'nin futbolcusu Akanji, Ay-Yıldızlı takımımızı hafife aldı
Tekne hayranlığı için 10:11 Tekne hayranlığı için "Anlayamazsınız" diyen çocuk büyüdü, farklı bir sektöre atıldı Canlı yayında Veyis Ateş ile Sezgin Baran Korkmaz karşı karşıya geldi: Veyis Ateş beni aradı ve 10 milyon euro istedi 10:02 Canlı yayında Veyis Ateş ile Sezgin Baran Korkmaz karşı karşıya geldi: Veyis Ateş beni aradı ve 10 milyon euro istedi Merkel ve Macron, ortak Türkiye mesajı verdi: Görüş ayrılıklarına rağmen birbirimize ihtiyacımız var 09:37 Merkel ve Macron, ortak Türkiye mesajı verdi: Görüş ayrılıklarına rağmen birbirimize ihtiyacımız var
Kendisini 4'üncü katın balkonundan boşluğa bıraktı, meraklı kalabalık nefesini tutup izledi 09:32 Kendisini 4'üncü katın balkonundan boşluğa bıraktı, meraklı kalabalık nefesini tutup izledi Emekli tuğamiral intihar etti! Aydın Eken, evinde ölü bulundu 17:42 Emekli tuğamiral intihar etti! Aydın Eken, evinde ölü bulundu

Son Dakika Haberleri
11:17 Bakan Soylu: Polislik bir maaş mesleği değildir, kim öyle düşünüyorsa 1 dakika durmasın
11:10 Umut Bulut'tan sonra Eyüpspor, Rumen yıldız Bogdan Stancu'yu da kadrosuna dahil etti
10:52 ''İnsanlık ölmüş'' yazan mezar ekipleri harekete geçirdi! Bir esnafın sosyal medya için yaptığı ortaya çıktı
10:51 Taşa yazılan istismara jet iddianame! Ayrıntılar tüyler ürpertti, işte sanık için istenen ceza
10:50 İsviçre'nin futbolcusu Akanji, Ay-Yıldızlı takımımızı hafife aldı
10:49 Onur Bay'dan Arka Sokaklar'a veda: Kalbimde her zaman anılarınız olacak
10:07 Kısıtlama saatlerinde restoranda yemek yediler, 26 kişiye 81 bin 900 lira ceza kesildi
10:07 Hindistan'da görülen Delta varyantını kapanlar, grip benzeri semptomları sebebiyle korona olduklarını fark etmiyor
09:32 Son Dakika: İran'da resmi olmayan seçim sonuçlarına göre, muhafazakar aday İbrahim Reisi, ülkenin 8. cumhurbaşkanı oldu
09:23 Yönetmen Uluç Bayraktar, kendisinden 25 yaş küçük sevgilisiyle dünyaevine girdi
Bakan Soylu: Polislik bir maaş mesleği değildir, kim öyle düşünüyorsa 1 dakika durmasın Bakan Soylu: Polislik bir maaş mesleği değildir, kim öyle düşünüyorsa 1 dakika durmasın         
11:18
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 1309 sözleşmeli personel alımı yapacak Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 1309 sözleşmeli personel alımı yapacak         
10:55
Taşa yazılan istismara jet iddianame! Ayrıntılar tüyler ürpertti, işte sanık için istenen ceza Taşa yazılan istismara jet iddianame! Ayrıntılar tüyler ürpertti, işte sanık için istenen ceza         
10:51
Onur Bay'dan Arka Sokaklar'a veda: Kalbimde her zaman anılarınız olacak Onur Bay'dan Arka Sokaklar'a veda: Kalbimde her zaman anılarınız olacak         
10:50
Kısıtlama saatlerinde restoranda yemek yediler, 26 kişiye 81 bin 900 lira ceza kesildi Kısıtlama saatlerinde restoranda yemek yediler, 26 kişiye 81 bin 900 lira ceza kesildi         
10:08
İşte Milli Takım'daki tarihi yıkımın 6 sebebi! Güneşli günler beklerken karanlığa gömüldük İşte Milli Takım'daki tarihi yıkımın 6 sebebi! Güneşli günler beklerken karanlığa gömüldük         
09:49
Son Dakika: İran'da resmi olmayan seçim sonuçlarına göre, muhafazakar aday İbrahim Reisi, ülkenin 8. cumhurbaşkanı oldu Son Dakika: İran'da resmi olmayan seçim sonuçlarına göre, muhafazakar aday İbrahim Reisi, ülkenin 8. cumhurbaşkanı oldu         
09:32
Yüsra Geyik'ten, Arka Sokaklar'a duygusal veda: Kahkahalarımızı alıp gidiyorum Yüsra Geyik'ten, Arka Sokaklar'a duygusal veda: Kahkahalarımızı alıp gidiyorum         
09:30
75 yıl ceza aldı hakime sitem etti! Yeraltı dünyasının ünlü ismi Hadi Özcan: Pişman olursunuz 75 yıl ceza aldı hakime sitem etti! Yeraltı dünyasının ünlü ismi Hadi Özcan: Pişman olursunuz         
17:21
Erdoğan'ın Azerbaycan'da askeri üs kurulması ihtimaline ilişkin sözlerine Rusya'dan yanıt: Gerekeni yaparız Erdoğan'ın Azerbaycan'da askeri üs kurulması ihtimaline ilişkin sözlerine Rusya'dan yanıt: Gerekeni yaparız         
16:54
Cinsel içerikli video sitesine dava açtılar! 34 kadın görüntülerini rızaları dışında kullanılmış Cinsel içerikli video sitesine dava açtılar! 34 kadın görüntülerini rızaları dışında kullanılmış         
15:30
Gündeme bomba gibi düşen iddia: Ebru Gündeş'i arayan Kaan Yıldırım, Hadise'den ayrıldı Gündeme bomba gibi düşen iddia: Ebru Gündeş'i arayan Kaan Yıldırım, Hadise'den ayrıldı         
14:48
A Milli Takım'ın İsveç maçında fuhuş baskınında yakalanan hakem düdük çalacak A Milli Takım'ın İsveç maçında fuhuş baskınında yakalanan hakem düdük çalacak         
14:38
Mezar kazarken kamera kayıttaydı! Ceset yiyen ayı, tekrar ortaya çıktı Mezar kazarken kamera kayıttaydı! Ceset yiyen ayı, tekrar ortaya çıktı         
14:01
Ceylan hemşireyi bıçaklayan zanlının dosyası ağır cezada! Erdoğan, Ceylan hemşireyi bıçaklayan zanlının dosyası ağır cezada! Erdoğan, "Nasıl olur?" sözleriyle tepki göstermişti         
13:12
Tarım alanları nadasa bırakıldı, ormanlar cayır cayır yanıyor! 108 yılın en sıcak yazını yaşıyorlar Tarım alanları nadasa bırakıldı, ormanlar cayır cayır yanıyor! 108 yılın en sıcak yazını yaşıyorlar         
13:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.06.2021 11:25:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Hindistan'da görülen Delta varyantını kapanlar, grip benzeri semptomları sebebiyle korona olduklarını fark etmiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement