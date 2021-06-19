Hindistan'da görülen Delta varyantını kapanlar, grip benzeri semptomları sebebiyle korona olduklarını fark etmiyor - Son Dakika

Koronavirüs mutasyonları son dönemde insanları tedirgin ediyor. Son olarak Hindistan'da ortaya çıkan delta varyantı, İngiltere'de de görülmesinin ardından Avrupa ülkelerinde de endişeye neden oldu. Korona aşısının delta varyantı ve diğer mutasyonlara karşı koruma oranı da merak ediliyor.
Delta varyantı kendini baş ağrısı, burun akıntısı ve boğaz ağrısı ile gösteriyor. Gençlerde ağır bir soğuk algınlığı şeklinde ortaya çıkan delta varyantı, bu nedenle görülen kişiler tarafından yanlış değerlendirilebiliyor.
Delta varyantına yakalananlar kendilerini grip olmuş gibi düşünerek test yaptırmıyor ya da kendini izole etmiyor. Bu da koronavirüs delta varyantının hızla yayılmasına neden oluyor.
Zoe Covid Semptom Grubu Başkanı Dr. Tim Spector, mayıs ayından bu yana klasik koronavirüs semptomlarının çok daha az kişide rastlandığının altını çiziyor. Dr. Spector, gençlerde hafif seyreden delta varyasyonunda koku ve tat kaybının da belirtiler arasında yer aldığını söylüyor.
Yetkililer Pfizer/BioNTech aşısının delta varyantına kadar yüzde 79 oranında koruma sağladığını belirtirken, bir başka mutasyon olan Alpha varyantına ise yüzde 92 oranında koruma sağladığını belirtiyor.
İskoçya Kamu Sağlığı Kurumu Ulusal Covid-19 Enfeksiyon Direktörü Jim McMenamin ise delta varyantına karşı iki doz aşının çok önemli olduğunun altını çiziyor.
Investing in Tech konferansına katılan bilim insanı Uğur Şahin, İngiltere'de nüfusun yarısına iki doz aşı yapılmasına karşı korona vakalarının artmasına dikkat çekerek, dikkatli olunmazsa dördüncü dalganın yaşanabileceğini söyledi.
Uğur şahin, iki doz aşı yaptıranların sıkça sorduğu, '3. doz aşıya ihtiyaç var mı' konusuyla ilgili olarak ek dozlara ihtiyaç duyulacağını belirterek, "Antikor sayıları koruma ile ilişkili olduğundan, herhangi bir zamanda güçlendiriciyi kullanmamız mantıklıdır. Bu, bir kişinin tamamen aşılanmasından altı ila dokuz ay sonra gerçekleşebilir, ancak nihai karar hükümetler tarafından verilecek" dedi.
Son Dakika › Sağlık › Hindistan'da görülen Delta varyantını kapanlar, grip benzeri semptomları sebebiyle korona olduklarını fark etmiyor - Son Dakika