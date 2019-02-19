Son Dakika Haberleri: Hindistan'da Gösteri Hazırlığı Yapan Uçaklar Havada Çarpıştı... O Anlar Kamerada -2

Hindistan'da Gösteri Hazırlığı Yapan Uçaklar Havada Çarpıştı... O Anlar Kamerada -2

1 saat önce

' Hindistan Hava Kuvvetleri'nin (INF) 'Surya Kiran' isimli uçak gösteri takımına ait iki uçak, 'Aero India Show 2019' gösteri hazırlıkları sırasında havada çarpıştı.

Hindistan'da Gösteri Hazırlığı Yapan Uçaklar Havada Çarpıştı... O Anlar Kamerada -2, System.String[]
' Hindistan Hava Kuvvetleri'nin (INF)  'Surya Kiran' isimli uçak gösteri takımına ait iki uçak, 'Aero India Show 2019' gösteri hazırlıkları sırasında havada çarpıştı.

Yerel medyada yer alan haberlerde çarpışmanın, Hindistan'ın Bengaluru eyaletinde Yelahanka Hava Üssü'nden kalkan uçakların 20-24 Şubat tarihinde düzenlenecek 'Aero India Show' hazırlıkları için çalıştıkları sırada meydana geldiğini duyurdu. İki uçakta bulunan toplamda 3 pilotun da kurtarıldığı, ancak birinin ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 10:53 Kaynak: DHA

India, Hindistan, Dünya
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