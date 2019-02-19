Son Dakika Haberleri: Hindistan'da Gösteri Hazırlığı Yapan Uçaklar Havada Çarpıştı (2)

Hindistan'da Gösteri Hazırlığı Yapan Uçaklar Havada Çarpıştı (2)

1 saat önce

– Polis, Hindistan'ın Bengaluru eyaletinde Yelahanka Hava Üssü'nden kalkan uçakların 20-24 Şubat tarihinde düzenlenecek 'Aero India Show' hazırlıkları sırasında çarpışması sonucu meydana gelen kazada hastaneye kaldırılan pilotlardan birinin öldüğünü, diğer iki pilotun ise hayati...

Hindistan'da Gösteri Hazırlığı Yapan Uçaklar Havada Çarpıştı (2), System.String[]
Polis, Hindistan'ın Bengaluru eyaletinde Yelahanka Hava Üssü'nden kalkan uçakların 20-24 Şubat tarihinde düzenlenecek 'Aero India Show' hazırlıkları sırasında çarpışması sonucu meydana gelen kazada hastaneye kaldırılan pilotlardan birinin öldüğünü, diğer iki pilotun ise hayati tehlikesi olmadığını açıkladı. Ayrıca, bir sivilin de kaza sonucu yaralandığı belirtilirken, kazanın nedenine dair soruşturma açıldığı bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 12:11 Kaynak: DHA

Dünya
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