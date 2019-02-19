Son Dakika Haberleri: Hindistan'da Gösteri Uçakları Düştü

Hindistan'da Gösteri Uçakları Düştü

1 saat önce

Hindistan Hava Kuvvetlerine ait 2 gösteri uçağı düştü.

Hindistan Hava Kuvvetlerine ait 2 gösteri uçağı düştü. Olayda 1 pilot öldü. Hindistan Hava Kuvvetleri bünyesindeki Suryakiran Aerobatik gösteri takımına ait 2 uçak Bangalore kentinde düştü. Kazada düşen uçaklarda bulunan 3 pilottan birinin öldüğü diğer ikisinin ise sağ kurtulduğu kaydedildi. Hindistan basını ise Hindistan Savunma Bakanı Nirmala Sitharaman'ın bugün başlayacak olan 'Aero India Show' kapsamında Bengaluru'da olduğunu ve konuyla ilgilendiğini aktardı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 11:21 Kaynak: İHA

Pilot, Hindistan, Güncel
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