Hindistan'da Gösteri Uçakları Düştü
1 saat önce
Hindistan Hava Kuvvetlerine ait 2 gösteri uçağı düştü.
Hindistan
Hava Kuvvetlerine ait 2 gösteri uçağı düştü. Olayda 1 pilot öldü. Hindistan Hava Kuvvetleri bünyesindeki Suryakiran Aerobatik gösteri takımına ait 2 uçak Bangalore
kentinde düştü. Kazada düşen uçaklarda bulunan 3 pilottan birinin öldüğü diğer ikisinin ise sağ kurtulduğu kaydedildi. Hindistan basını ise Hindistan Savunma Bakanı Nirmala Sitharaman'ın bugün başlayacak olan 'Aero India
Show' kapsamında Bengaluru'da olduğunu ve konuyla ilgilendiğini aktardı.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 11:21 Kaynak: İHA
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