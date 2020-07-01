Hindistan'da gözaltında işkence gördükleri ileri sürülen baba-oğulun ölümüyle ilgili yargı yolu... - Son Dakika

Hindistan'da gözaltında işkence gördükleri ileri sürülen baba-oğulun ölümüyle ilgili yargı yolu...

Hindistan'da mahkeme, Tamil Nadu eyaletindeki polis merkezinde gözaltındayken işkence gördükleri iddia edilen baba-oğulun yaşamlarını yitirmesinden sorumlu tutulan 3 polis hakkında cinayet soruşturması başlatılmasının önünü açtı.

Hindistan'da mahkeme, Tamil Nadu eyaletindeki polis merkezinde gözaltındayken işkence gördükleri iddia edilen baba-oğulun yaşamlarını yitirmesinden sorumlu tutulan 3 polis hakkında cinayet soruşturması başlatılmasının önünü açtı.

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BBC'nin haberine göre, mahkeme heyeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla uygulanan yasağa uymayarak Thoothukudi şehrindeki dükkanlarını açık tuttukları gerekçesiyle polis tarafından gözaltına alınan baba ve oğlunun, serbest bırakılmalarının ardından kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetmesiyle ilgili harekete geçti.

Mahkeme, 58 yaşındaki P. Jeyaraj ve 38 yaşındaki oğlu Fenix'e gözaltında işkence etmek ve ölümüne neden olmakla suçlanan 3 polis hakkında cinayet soruşturması başlatılması için izin verdi.

Konuyla ilgili soruşturmayı, konunun örtbas edildiği iddiaları üzerine federal soruşturma bürosu yetkilileri yürütecek.

Baba ve oğlunun "polis işkencesiyle öldüğü" iddiası tepkilere yol açmıştı

Polis tarafından 19 Haziran'da gözaltına alınan ve serbest bırakılmalarının ardından hastaneye kaldırılan Fenix 22 Haziran'da, babası Jayaraj ise 23 Haziran'da hayatını kaybetmişti.

Hayatını kaybeden baba ile oğlunun yakınlarınca yapılan açıklamada, Jeyaraj ve Fenix'in gözaltında polisin işkencesine maruz kaldığı öne sürülmüştü.

İşkence iddialarının ortaya çıkmasının ardından aralarında siyasetçi, sporcu, gazeteci ve yazarların bulunduğu binlerce kişi sorumlulara karşı harekete geçilmesini istemişti.

Muhalefetteki Hindistan Ulusal Kongresinin (INC) eski lideri Rahul Gandi, Twitter'dan yaptığı açıklamada, polis şiddetinin korkunç bir suç olduğunu belirterek, hayatını kaybeden Jeyaraj ve Fenix için adaletin sağlanması konusunda hükümete çağrıda bulunmuştu.

Jeyaraj ve Fenix'i gözaltına alan polis memurları ise başka bir birime tayin edilmişti.

Eyalet yönetimi, hayatını kaybeden baba ve oğulun yakınlarına 13 bin 222 dolar tazminat verileceğini açıklamıştı.

İşkenceye Karşı Birleşik STK Kampanyası (UNCAT) hareketine göre, Hindistan'da 2019'da 1731 kişi gözaltında hayatını kaybetti.

Hindistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 18:01 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hindistan'da gözaltında işkence gördükleri ileri sürülen baba-oğulun ölümüyle ilgili yargı yolu... - Son Dakika

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