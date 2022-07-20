Hindistan'da gözaltındaki Müslüman gazeteci Zubair kefaletle serbest bırakıldı

YENİ Hindistan'da Yüksek Mahkeme, dini duyguları hedef aldığı iddiasıyla geçen ayın sonlarında gözaltına alınan Müslüman gazeteci Mohammed Zubair'in kefaletle serbest bırakılmasına hükmetti.

Yüksek Mahkeme, Zubair'in Yeni Delhi'deki Tihar hapishanesinden derhal serbest bırakılmasına karar verdi.

Uttar Pradesh eyalet hükümetinin söz konusu gazetecinin tweet atmasını istemediğine işaret eden Hakim Dhananjaya Yeshwant Chandrachud, "Bir gazeteciye yazamayacağını nasıl söylersin?" ifadesini kullandı.

27 Haziran'da gözaltına alınmıştı

Hint polisi, 2018'deki sosyal medya paylaşımında "bir dinin tanrısına" hakaret ettiğini öne sürdüğü Zubair'i 27 Haziran'da gözaltına almıştı.

"Pravda Media" yöneticilerinden ve "Alt News" internet sitesi kurucularından Zubair, başkent Delhi'deki mahkemede hakim karşısına çıkarılmıştı.

Emniyet yetkilileri, halihazırda dini duyguları hedef almakla suçladıkları Zubair'e ilişkin hazırladıkları raporu mahkemeye sunmuş, raporda, Zubair'e "delilleri yok etme, gizli anlaşma yapma ve yabancı ülkelerden fon alma" suçlamaları da yöneltilmişti.

Zubair'in sosyal medya paylaşımlarını silerek ve telefonuna format atarak delilleri yok ettiği öne sürülmüştü.

Gözaltı kararı tepki çekmişti

Zubair'in gözaltına alınması ülke çapında tepkilere yol açmıştı.

Zubair'in paylaşımını şikayet ettiği belirtilen kullanıcının, Ekim 2021'de açtığı hesaptan ilk paylaşımını, 19 Haziran'da Zubair'in 2018'deki paylaşımını Delhi Emniyeti ve emniyete bağlı siber suçlar birimini etiketleyerek yapmıştı.

İlk paylaşımın hesap açıldıktan aylar sonra Zubair'e yönelik yapılması ve hesaptan şimdiye kadar sadece 3 paylaşım yapılmış olması güvenilirliğiyle ilgili çeşitli soruları gündeme getirdi.

Aleyhinde daha önce de davalar açılan 33 yaşındaki Zubair, haziranda Hint yetkililerin Hazreti Muhammed'e yönelik hakaretlerine de ilk tepki veren gazeteciler arasında yer almıştı.

Zubair, bilgi kirliliği, algı yönetimi ve yalan haberle mücadeleyi amaç edinen "doğruluk kontrolü" (fact-checking) internet sitesi "Alt News"in kurucu ortaklarından biri.

Hindistan'da gazeteciler, son yıllarda çalışmaları nedeniyle giderek daha fazla hedef alınıyor.

Sınır Tanımayan Gazetecilerce yayımlanan bu yılki Basın Özgürlüğü Endeksi'ne göre, Hindistan, 180 ülke arasında 150'inci sırada bulunuyor.

Endekste, "Hükümeti çok eleştiren Hint gazeteciler, topyekun taciz ve saldırı kampanyalarına maruz kalıyor." tespiti yer alıyor.