Hindistan'da "Bilkis Bano" davası hükümlülerinin salıverilmesine tepkiler sürüyor - Son Dakika
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Hindistan'da "Bilkis Bano" davası hükümlülerinin salıverilmesine tepkiler sürüyor

28.08.2022 11:24
Hindistan'da "Bilkis Bano" davası hükümlülerinin salıverilmesine tepkiler sürüyor

Hindistan'da, Gujarat eyaletinde 2002'de çıkan olaylarda Bilkis Bano davası kapsamında toplu tecavüz ve cinayetten hüküm giyen 11 kişinin salıverilmesine tepkiler büyüyor.

Hindistan'da, Gujarat eyaletinde 2002'de çıkan olaylarda Bilkis Bano davası kapsamında toplu tecavüz ve cinayetten hüküm giyen 11 kişinin salıverilmesine tepkiler büyüyor.

Yerel basında yer alan haberlere göre, Gujarat'da 20 yıl önce Müslümanlar ile Hindular arasında şiddet olaylarının yaşandığı dönemde Bilkis Bano adlı Müslüman kadına tecavüz eden ve kadının ailesinden birçok kişiyi katleden 11 hükümlünün salıverilmesi başta Bengaluru, Yeni Delhi, Pune ve Çandigarh şehirlerinde olmak üzere ülkenin birçok noktasında binlerce kişi tarafından protesto edildi.

Gösterilere kadın hakları savunucusu ve film yıldızı Shabana Azmi de katıldı.

Gujarat'da 2002'deki olaylarda yaşanan ve "Bilkis Bano davası" olarak bilinen toplu tecavüz ve cinayet nedeniyle ömür boyu hapis cezasına çarptırılan 11 kişi, eyalet hükümetinin ceza indirimi için başvurularını onaylamasının ardından 16 Ağustos'ta Gujarat'ın Godhra kasabasındaki hapishaneden salıverilmişti.

Sosyal medya hesaplarında yayılan videolarda, söz konusu 11 kişinin sevinç içinde ve tatlılarla karşılandığı görülmüş, hükümlülerin boynuna, insanları onurlandırmak amacıyla kullanılan çiçek demetlerinden takılması tepki çekmişti.

Hindistan'da ömür boyu hapis cezaları genellikle 14 yıl hapisle sınırlanıyor.

Gujarat olayları

Hindistan'ın Gujarat eyaletinde 27 Şubat 2002'de Godhra istasyonu yakınlarında çıkan tren yangınında, 60 Hindu hacının öldürülmesinin ardından eyalette olaylar başlamıştı.

Yangından Müslümanları sorumlu tutan Hindu çeteler, Gujarat'ta Müslüman mahallelerine ve köylerine saldırmış, olaylarda 1000'e yakın kişi yaşamını yitirmiş ve yüzlerce kadına tecavüz edilmişti.

Hindistan'ın mevcut Başbakanı Narendra Modi, ayaklanma sırasında Gujarat eyaletinin başbakanı olarak görev yapıyordu. Modi, Müslümanlara yönelik cinayetleri durdurmak için yeterli çabayı göstermemekle suçlanmıştı.

Bilkis Bano davası

Müslüman karşıtı şiddet dalgasında eyaletin Limkheda bölgesinde yaşayan Bilkis Bano isimli Müslüman kadın, toplu tecavüze uğramış ve 3 yaşındaki kızı Saleha ile ailesinden 14 kişi öldürülmüştü. O sırada 21 yaşında ve 5 aylık hamile olan Bano ise katliam sırasında ölü taklidi yaparak hayatta kalmış ancak daha sonra bilincini kaybetmişti.

Mahkeme kararında Saleha'nın kafasını yere çarparak öldürüldüğü belirtilmişti.

Bano, mahkemede hüküm giyen 11 kişinin kendi mahallesinden olduğunu söylemişti.

Mahkeme 2008'de suçlu bulduğu 13 sanığın 11'inin toplu tecavüz ve cinayet suçlamasıyla ömür boyu hapse mahkum etmişti.

17 yıllık hukuk mücadelesinin ardından, Yüksek Mahkeme 2019'da Bano'ya 63 bin dolar tazminat ödenmesine karar vermişti.

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Kaynak: AA

Gujarat, India, Güncel, Son Dakika

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