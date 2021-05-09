Hindistan'da günlük Kovid-19 vaka sayıları 400 binin üzerinde seyrediyor - Son Dakika

Hindistan'da günlük Kovid-19 vaka sayıları 400 binin üzerinde seyrediyor

09.05.2021 09:41
Hindistan'da günlük Kovid-19 vaka sayıları 400 binin üzerinde seyrediyor, System.String[]

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ülkelerden Hindistan'da, son 24 saatte 403 bin 738 vaka kaydedildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ülkelerden Hindistan'da, son 24 saatte 403 bin 738 vaka kaydedildi.

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 403 bin 738 Kovid-19 vakası ve virüse bağlı 4 bin 92 ölüm kaydedildi.

Uzmanlar, gerçek vaka ve ölü sayısının, belirtilenden çok daha yüksek olabileceği uyarısını yapıyor.

Günlük olarak en fazla vaka ve ölüm kaydedilen ülke olan Hindistan'da toplam vaka sayısı 22 milyon 296 bin 414'e, toplam can kaybı sayısı 242 bin 362'ye ulaştı.

Ülkede 3 milyon 736 bin 648 hastanın tedavisi sürüyor.

Tamil Nadu eyaletinde tam kapanma yarın başlayacak

Hindistan'ın güney eyaleti Tamil Nadu'da, yarın başlayacak tam kapanmanın 24 Mayıs'a kadar sürmesi bekleniyor.

Aşılama kampanyası

Nüfusu 1,4 milyara yaklaşan Hindistan'da aşılama kampanyasının başlatıldığı 16 Ocak'tan bu yana yaklaşık 169 milyon 440 bin doz aşı yapılsa da kampanya, henüz salgını durdurabilecek düzeye ulaşmadı.

Dünyanın en büyük aşı üreticisi konumundaki Hindistan Serum Enstitüsünün (SII) Üst Yöneticisi (CEO) Adar Poonawalla, Financial Times gazetesine verdiği röportajda, aşı sıkıntısı olduğu ve bunun birkaç ay süreceği uyarısında bulunmuştu.

AstraZeneca firmasıyla üretim anlaşması bulunan ve Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) Kovid-19 Aşıları Erişim Programı için de aşı üretmeyi taahhüt eden enstitünün acil iç talebine yanıt vermek zorunda olması dünyadaki aşı tedarikini de olumsuz etkileyebilir.

ABD, İngiltere, Almanya ve diğer ülkeler Hindistan'a ilaç, test kiti ve tıbbi oksijen yardımlarının yanı sıra aşı yapımında kullanılan maddelerin ihracını da yoğunlaştırdı.

ABD'nin Yeni Delhi Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Dabiel B. Smith, ülkeye ulaştırılan aşı bileşenlerinin 20 milyon AstaZeneca aşısının üretilmesine yardımcı olacağını açıklamıştı.

SII Üst Yöneticisi Poonwalla, aşı üretiminde gerekli bazı ham maddeler için uygulanan ambargonun kaldırılması amacıyla ABD Başkanı Joe Biden'a çağrı yapmıştı.

ABD, aşı üretimini desteklemek için Kovid-19 aşıları üzerindeki fikri mülkiyet haklarından feragat edilmesini gündeme getirmişti. Böyle bir adımın da Hindistan'daki aşı üretimini canlandıracağı tahmin ediliyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Mayıs, India, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hindistan'da günlük Kovid-19 vaka sayıları 400 binin üzerinde seyrediyor - Son Dakika


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