Hindistan'da günlük Kovid-19 vaka sayısı 10 bine yaklaştı - Son Dakika

Hindistan'da son 24 saatte tespit edilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 9 bin 851 oldu.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte virüs nedeniyle 273 kişi hayatını kaybetti. Toplam can kaybı sayısı 6 bin 348'e ulaştı.

Ülkede son 24 saatte 9 bin 851 vaka kayda geçerken bununla günlük vaka artışında yeni bir rekor yaşanmış oldu. Yeni tespit edilenlerle toplam vaka sayısı 226 bin 770'e çıktı.

Hindistan'da bugüne kadar yeni tip koronavirüse yakalanan 109 bin 462 kişi iyileşti.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre Hindistan dünyada en fazla vakanın tespit edildiği 7'nci ülke konumunda bulunuyor.

Filipinler'de 634 yeni vaka

Güneydoğu Asya ülkesi Filipinler'de 24 saatte 634 Kovid-19 vakasının tespit edildiği bildirildi.

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede 24 saatte yeni tip koronavirüs nedeniyle 10 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı can kaybı 984'e yükseldi.

Ülkede, bir günde tespit edilen 634 yeni Kovid-19 vakası ile toplam vaka sayısı 20 bin 382'ye çıktı.

Filipinler'de şimdiye kadar Kovid-19 bulaşan 4 bin 248 kişi de iyileşti.