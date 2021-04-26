Hindistan'da günlük Kovid-19 vaka sayısı son 5 gündür dünya genelinde en üst seviyede - Son Dakika

Hindistan'da günlük Kovid-19 vaka sayısı son 5 gündür dünya genelinde en üst seviyede

26.04.2021 08:53
Hindistan'da günlük Kovid-19 vaka sayısı son 5 gündür dünya genelinde en üst seviyede, System.String[]

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en fazla etkilenen ülkelerden biri olan Hindistan'da günlük vaka sayısı rekor seviyede yükselişini sürdürüyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en fazla etkilenen ülkelerden biri olan Hindistan'da günlük vaka sayısı rekor seviyede yükselişini sürdürüyor.

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 352 bin 991 vaka tespit edilirken toplam vaka sayısı 17 milyon 313 bin 163'e yükseldi.

Ülkede günlük vaka sayısı 22 Nisan'dan bu yana dünya genelinde şimdiye kadar görülen en yüksek seviyede seyrediyor. Daha önce 8 Ocak'ta ABD'de kaydedilen 307 bin 581 vaka bir ülkede görülen en yüksek günlük vaka sayısı olmuştu.

Maharaştra, Uttar Pradeş, Karnataka, Kerala ve Delhi, vakaların en fazla görüldüğü bölge ve eyaletler oldu.

Birçok hastanenin tıbbi oksijen sıkıntısı nedeniyle acil yardım çağrısında bulunduğu Delhi'de Eyalet Başbakanı Arvind Kejriwal, diğer eyaletlerin başbakanlarından yardım istemişti.

2 bin 812 kişi hayatını kaybetti

Son 24 saatte 2 bin 812 kişinin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği ülkede, günlük can kaybı sayısı da salgının başından bu yana görülen en yüksek noktaya ulaştı.

Hindistan'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 195 bin 123'e yükseldi.

İyileşenlerin sayısının 14 milyon 304 bin 382'ye ulaştığı ülkede, 2 milyon 813 bin 658 kişinin tedavisi sürüyor.

Uzmanlar, ülke çapında vakaların artmasıyla hastanelerdeki doluluk oranlarının en yüksek seviyeleri gördüğüne işaret ederek, sağlık sisteminin "çökme noktasında" olduğu uyarısını yaptı.

İlk Kovid-19 vakasının 30 Ocak 2020'de kaydedildiği Hindistan'da zaman içinde artan günlük vaka sayısı, 16 Eylül 2020'de 97 bin 859'a kadar çıkmış, bu tarihten sonra aşağı yönlü seyre girmişti. Günlük vaka sayısı sonraki 4,5 ay boyunca istikrarlı şekilde azalarak 1 Şubat'ta 8 bin 587'ye kadar düşmüştü.

İlk dalganın ardından vaka eğrisi şubattan itibaren ilkinden çok daha büyük bir dalga oluşturdu.

Uygulanan aşı sayısı 142 milyona yaklaştı

Nüfusu yaklaşık 1,4 milyar olan ülkede salgına karşı yaygın aşılama kampanyası yürütülüyor.

Hindistan Sağlık Bakanlığı, ülkede uygulanan aşı sayısının 141 milyon 911 bin 223 doza ulaştığını duyurdu.

Kovid-19 aşılama verilerinin derlendiği "Ourworldindata.org" internet sitesine göre, Hindistan, ABD ve Çin'in ardından "dünyada en fazla aşı yapılan 3. ülke" oldu.

Virüsün bulaşıcı özelliği yüksek yeni tipleri yaygınlaşıyor

Salgının dünya genelindeki yeni dalgasını ilk karşılayan ülkelerden biri olan Hindistan'da, Kovid-19'un mutasyona uğrayarak bulaşıcılığı artan türlerinin son dönemdeki vaka artışında etkili olduğu tahmin ediliyor.

Özellikle Güney Afrika, İngiltere ve Brezilya'da ortaya çıkan 3 mutasyonlu tür, uzmanlarca endişe kaynağı olarak görülüyor. Virüsün bu mutasyonları, Hindistan'da 30 Aralık 2020'den bu yana genetik sekansı çıkarılan 11 bin virüs numunesinin yüzde 7'sinde tespit edilmişti.

Pencap eyaleti yetkilileri, 24 Mart'ta yaptıkları açıklamada, eyalette 1 Ocak-10 Mart'ta toplanan ve gen dizilimi çıkarılan 404 numunenin yüzde 81'inde Kovid-19'un ilk kez İngiltere'de ortaya çıkan daha bulaşıcı türüne rastlandığını açıklamıştı.

Sağlık Bakanı Harsh Vardhan, 8 Nisan'da yaptığı açıklamada, kitlesel hareketliliği ve sosyal etkileşimi azaltmaya yönelik tedbirlerdeki eksikliğin vaka artışında etkili olduğu itirafında bulunmuştu.

Vardhan, vakaların en çok arttığı 11 eyalette dini festivallerin, seçim mitinglerinin düzenlendiğine, insanların toplu ekinliklerde mesafe kurallarını ihmal ettiğine dikkati çekmişti.

Amerika Birleşik Devletleri, India, Nisan, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hindistan'da günlük Kovid-19 vaka sayısı son 5 gündür dünya genelinde en üst seviyede - Son Dakika


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