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Hindistan'da günlük vaka sayısı 246 bini aştı - Son Dakika

Hindistan'da günlük vaka sayısı 246 bini aştı

13.01.2022 10:06
Hindistan'da günlük vaka sayısı 246 bini aştı

Hindistan'da Kovid-19 salgınında günlük vaka sayısı 246 binin üzerine çıktı.

Hindistan'da Kovid-19 salgınında günlük vaka sayısı 246 binin üzerine çıktı.

Hindustan Times'ın haberine göre, vaka sayılarında 2 haftadır hızlı artışın görüldüğü Hindistan'da 246 bin 912 yeni vaka görüldü.

Böylece 2021'in Mayıs ayından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi.

31 Aralık'ta 20 binler civarında olan günlük vaka sayısı 2 hafta içinde 200 binlere yükseldi. 46 bin 723 vaka ile Maharaşatra en çok vakanın görüldüğü eyalet oldu.

Hindistan'da bugüne kadar 36 milyon 317 bin 927 kişide Kovid-19 tespit edildi. Virüse yakalanan 485 bin 35 kişi hayatını kaybetti.

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Mayıs, India, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Hindistan'da günlük vaka sayısı 246 bini aştı - Son Dakika
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