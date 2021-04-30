Hindistan'da günlük vaka sayısında yeni rekor - Son Dakika

Hindistan'da günlük vaka sayısında yeni rekor

30.04.2021 10:47
Hindistan'da günlük vaka sayısında yeni rekor, System.String[]

Hindistan'da son 24 saate 386 bin 452 vaka tespit edilmesi ile günlük vaka sayısında bir kez daha dünya rekoru kırıldı.

Hindistan'da son 24 saate 386 bin 452 vaka tespit edilmesi ile günlük vaka sayısında bir kez daha dünya rekoru kırıldı.

Korona virüs salgınında ikinci dalganın etkisiyle hastanelerde boş yatakların, ilaçların ve oksijen tüplerinin tükendiği Hindistan'da insani kriz sürüyor. Hindistan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 386 bin 452 yeni vaka tespit edildiği, toplam vaka sayısının 18 milyon 762 bin 976'ya yükseldiği bildirildi. Ülkede son 24 saatte görülen vaka sayısı ile günlük vaka sayısında bir kez daha rekor kırıldı. Son 1 haftadır vaka sayısının 300 binin üzerinde seyrettiği Hindistan'da 29 Nisan'da 379 bin 257, 28 Nisan'da 360 bin 960, 27 Nisan'da 323 bin 144, 26 Nisan'da 331 bin 372, 25 Nisan'da 349 bin 313, 24 Nisan'da 346 bin 786, 23 Nisan'da 332 bin 730, 22 Nisan'da 314 bin 835 vaka kaydedilmişti.

Ülkede son 24 saatte virüs nedeniyle 3 bin 498 kişi hayatını kaybederken, toplam can kaybı sayısı ise 208 bin 330'a ulaştı.

ORDU SALGINLA MÜCADELEDE GÖREV ALIYOR

Hindistan Ordusu Genelkurmay Başkanı MM Naravane'nin ülkedeki krizi görüşmek üzere dün Başbakan Narendra Modi ile bir araya geldiği aktarıldı. Görüşmede Naravane'nin hastaların en yakın askeri hastanelere başvurabileceklerini ifade ettiği belirtilirken, hükümetten yapılan açıklamada da askerlerin oksijen tedarik sürecine yardımcı olduğu vurgulandı.

40'TAN FAZLA ÜLKEDEN HİNDİSTAN'A TIBBİ YARDIM

Sağlık Bakanı Harash Vardhan, 40'tan fazla ülke tarafından gönderilecek yardım ile tıbbi malzeme sıkıntısının sona ermesinin beklendiğini ifade etti. ABD'nin oksijen tüpü, 15 milyon N95 maskesi ve 1 milyon hızlı test kiti de dahil olmak üzere 100 milyon dolar tutardan fazla yardımda bulunduğu kaydedildi. Japonya Dışişleri Bakanlığı, Hindistan hükümetinin talebi doğrultusunda 300 vantilatör ve 300 oksijen konsantratörü gönderileceğini duyurarak, "Japonya, dost ülke Hindistan'ın yanında" mesajı verdi. Fransa, Almanya, İrlanda ve Avustralya da Hindistan'a yardım sözü verirken, Rusya ise oksijen üreten ekipmanları taşıyan iki uçağı ülkeye gönderdi. Singapur, Dubai ve Tayland'dan da Hindistan'a yardım ulaştırıldı.

POLİSTEN YEREL YETKİLİLERE "DAHA FAZLA KREMATORYUM" ÇAĞRISI

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de polisin, yerel yetkililerden korona virüsten hayatını kaybedenlerin cansız bedenlerinin yakıldığı krematoryumların yetersiz kalması üzerine daha fazla krematoryum kurulması talebinde bulunduğu belirtildi.

18 yaş ve üstü tüm vatandaşların yarından itibaren aşılanmasına başlanması planlandığı ülkede şu ana kadar 150 milyondan fazla aşı dozu uygulandı. Dünya genelinde en çok vakanın görüldüğü ülkeler sıralamasında 2. konumda bulunan Hindistan, ölüm sayısında ise ABD, Brezilya ve Meksika'nın ardından 4. sırada yer alıyor.

(İHA)

Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, 23 Nisan, India, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Hindistan'da günlük vaka sayısında yeni rekor - Son Dakika


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