Hindistan'da güvenlik güçelerinin çatışmada "3 direnişçinin öldüğü" açıklamasına, hayatını kaybedenlerin ailelerinden tepki - Son Dakika

Hindistan'da güvenlik güçelerinin çatışmada "3 direnişçinin öldüğü" açıklamasına, hayatını kaybedenlerin ailelerinden tepki

30.12.2020 23:17
Hindistan'da güvenlik güçelerinin çatışmada

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde güvenlik güçleri çıkan çatışmada 3 direnişçinin öldüğünü bildirirken, hayatını kaybedenlerin aileleri ise bu kişilerin direnişçi değil "sivil" olduğunu belirtti.

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde güvenlik güçleri çıkan çatışmada 3 direnişçinin öldüğünü bildirirken, hayatını kaybedenlerin aileleri ise bu kişilerin direnişçi değil "sivil" olduğunu belirtti.

Hindustan Times'daki habere göre, güvenlik güçleri, Srinagar kentinin Lawaypora bölgesinde düzenlenen operasyon sırasında militanlarla çıkan çatışmada 3 direnişçinin öldüğü kaydedildi.

Ailelerden "direnişçi değil sivil" açıklaması

Ölen kişilerin aileleri, çatışmada yaşamını yitirenlerin direnişçi değil "sivil" olduğunu belirtti. Aileler, Srinagar'daki polis kontrol noktasının önünde protesto gösterisi de yaptı.

Cammu Keşmir'de dün bir Hint ordu komutanı temmuzda 3 Keşmirli sivili öldürmekle suçlanmıştı.

Keşmir sorunu

İngiltere, 1947'de sömürge olarak yönettiği Hindistan'dan çekilirken o dönemde bir prenslik olan Keşmir, bağımsızlıklarını yeni kazanan Hindistan ya da Pakistan ile birleşme konusunda tercihle karşı karşıya kaldı.

Nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan Keşmir halkı, 1947'de Pakistan'a katılmaktan yana tavır alsa da dönemin prensi, Hindistan ile birleşmeye karar verdi.

Karara, Müslüman Keşmir halkı karşı çıktı. Pakistan ve Hindistan'ın bölgeye asker göndermesiyle taraflar 1947'de ilk kez savaştı. İki ülke arasında yine aynı nedenle 1965 ve 1999'da savaş çıktı.

Savaşların ardından sağlanan geçici ateşkes sonucunda Cammu Keşmir'in yüzde 45'i Hindistan'ın, yüzde 35'i Pakistan'ın kontrolünde kaldı. Bölgenin doğusundaki yüzde 20'lik bir kısım ise sınırdaş Çin'in hakimiyetine verildi.

Ele geçirdiği bölgeleri "Cammu Keşmir" eyaleti adı altında kendine bağlayan Hindistan, 2019'da yaptığı anayasa değişikliğiyle bölgenin özel yönetim statüsünü kaldırarak "Cammu Keşmir" ve "Ladakh" adıyla merkeze bağlı "Birlik Toprağı" statüsünde iki ayrı idari birim haline getirdi.

Bağımsızlık yanlısı militan gruplar bölgede 1989'dan bu yana Hint yönetimine karşı silahlı mücadele yürütüyor. Hindistan, çoğunluğu Müslüman Keşmir halkının meşru mücadele olarak gördüğü bu hareketleri "Pakistan destekli terörizm" olarak görürken, İslamabad yönetimi suçlamaya karşı çıkıyor.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 1948'den itibaren aldığı kararlarla Keşmir'in askerden arındırılmasını ve geleceğinin halkoyuyla belirlenmesini öngörüyor.

Hindistan, halk oylamasına karşı tutum benimserken Pakistan, BMGK kararlarının uygulanmasını istiyor.

Güvenlik güçleri, Hindistan, Pakistan, Sivil, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hindistan'da güvenlik güçelerinin çatışmada '3 direnişçinin öldüğü' açıklamasına, hayatını kaybedenlerin ailelerinden tepki - Son Dakika


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