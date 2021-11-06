Hindistan'da hastanede çıkan yangında 10 Kovid-19 hastası öldü - Son Dakika

YENİ Hindistan'ın batısındaki Maharaştra eyaletinin Ahmednagar kentindeki bir hastanenin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarının tedavi edildiği bölümünde çıkan yangında 10 kişi hayatını kaybetti.

Ahmednagar Devlet Hastanesi'nde 17 Kovid-19 hastasının tedavi gördüğü yoğun bakım ünitesinde yerel saatle 11.00'de yangın çıktı.

Yangında, 10 hasta öldü, bir hasta ağır yaralandı.

Bu arada, diğer 6 hasta farklı bir hastaneye nakledildi.

Yangının çıkış nedeni henüz tespit edilemese de itfaiye ekiplerinin yaptığı ilk inceleme sonucuna göre, yangına elektrik aksamındaki bir kısa devre neden oldu.

Maharaştra Başbakanı Uddhav Thackeray, yangınla ilgili soruşturma açılması talimatı verdi.

Thackeray, yangında hayatını kaybedenlerin ailelerine tazminat ödeneceğini açıkladı.

Ülkede 1 Mayıs'ta Gucarat eyaletinde bulunan bir hastanedeki Kovid-19 hastalarının tedavi edildiği yoğun bakım bölümünde çıkan yangında 18 kişi hayatını kaybetmişti.

Mumbai eyaletinin Virar kentinde 23 Nisan'da bir hastanenin Kovid-19 hastalarının tedavi edildiği yoğun bakım bölümünde çıkan yangında 13 hasta ölmüştü.

Ülkede, yetersiz bakım ve yangına müdahale için uygun ekipmanın az olması zaman zaman bu tarz ölümlere yol açıyor.