Üye Girişi
Hindistan'da hastanede çıkan yangında 4 bebek öldü - Son Dakika

Hindistan'da hastanede çıkan yangında 4 bebek öldü

09.11.2021 09:23
Hindistan'da hastanede çıkan yangında 4 bebek öldü

Hindistan'da bir çocuk hastanesinde çıkan yangında yenidoğan bakım ünitesindeki 4 bebek hayatını kaybetti.

Hindistan'da bir çocuk hastanesinde çıkan yangında yenidoğan bakım ünitesindeki 4 bebek hayatını kaybetti.

Madya Pradeş eyaleti Başbakanı Shivraj Singh Chauhan yaptığı açıklamada, Bhopal kentindeki Kamla Nehru Çocuk Hastanesi'nde yangın çıktığını bildirdi.

Yetkililer, yenidoğan bakım ünitesinde bulunan 40 çocuktan 4'ünün yaşamını yitirdiğini, 36'sının kurtarıldığını aktardı.

Sebebi henüz belirlenemeyen yangına elektrik aksamındaki bir kısa devrenin neden olabileceği belirtiliyor.

Yangın, India, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hindistan'da hastanede çıkan yangında 4 bebek öldü - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

PÜİS tarih verdi! Benzine 30 kuruş indirim geliyor 10:21 PÜİS tarih verdi! Benzine 30 kuruş indirim geliyor Edirne merkezli 10:13 Edirne merkezli "ikiz plaka" yöntemiyle kaçakçılık yapanlara yönelik operasyon! 150 yıldır duran kutudan 15 milyon yıl önce yaşamış salyangozlar çıktı 10:07 150 yıldır duran kutudan 15 milyon yıl önce yaşamış salyangozlar çıktı
Bankaların yeni promosyon ücretleri belli oldu! Maaşını taşıyan emekliye 2 bin liraya varan ödeme 09:49 Bankaların yeni promosyon ücretleri belli oldu! Maaşını taşıyan emekliye 2 bin liraya varan ödeme Bir anda saldıran yılan, adamın atardamarını kopardı 09:39 Bir anda saldıran yılan, adamın atardamarını kopardı 9 Kasım 2021 altın fiyatları! Çeyrek ne kadar? Gram altın kaç lira? 09:20 9 Kasım 2021 altın fiyatları! Çeyrek ne kadar? Gram altın kaç lira?
Belediye Meclisinde 09:03 Belediye Meclisinde "Lütfü Türkkan" tartışması! Meteoroloji uyardı! Sıcaklıklar 12 derece birden düşecek, etkili kar yağışı bekleniyor 08:00 Meteoroloji uyardı! Sıcaklıklar 12 derece birden düşecek, etkili kar yağışı bekleniyor

Son Dakika Haberleri
10:23 "Beni aldatıyorsun" dedi karısını şarj kablosuyla bağladı, bacaklarına kalem batırdı
10:16 Son dakika ekonomi haberleri! Ekonomi dünyasının güncel gelişmeleri
10:14 Meksika'da koronavirüsü tespit etmek için köpekler eğitiliyor
10:12 Edirne merkezli "ikiz plaka" yöntemiyle kaçakçılık yapanlara yönelik operasyon!
10:08 Son Dakika! Meral Akşener'den grup toplantısında Lütfü Türkkan yorumu: Bir hata yaptı, elbette bunu mazur görecek değiliz
10:06 150 yıldır duran kutudan 15 milyon yıl önce yaşamış salyangozlar çıktı
09:58 Son dakika hava durumu! İstanbul, İzmir ve Ankara'da 5 günlük hava tahmini
09:49 Bankaların yeni promosyon ücretleri belli oldu! Maaşını taşıyan emekliye 2 bin liraya varan ödeme
09:46 Direksiyon başında epilepsi krizi geçiren adam, 3 farklı yere çarptıktan sonra durabildi
09:39 Üç Kuruş dizisinde Kartal'ın romanların uğradığı haksızlıkları gözler önüne sermesi ses getirdi
"Beni aldatıyorsun" dedi karısını şarj kablosuyla bağladı, bacaklarına kalem batırdı         
10:24
Son dakika ekonomi haberleri! Ekonomi dünyasının güncel gelişmeleri Son dakika ekonomi haberleri! Ekonomi dünyasının güncel gelişmeleri         
10:17
Son Dakika! Meral Akşener'den grup toplantısında Lütfü Türkkan yorumu: Bir hata yaptı, elbette bunu mazur görecek değiliz Son Dakika! Meral Akşener'den grup toplantısında Lütfü Türkkan yorumu: Bir hata yaptı, elbette bunu mazur görecek değiliz         
10:09
Son dakika hava durumu! İstanbul, İzmir ve Ankara'da 5 günlük hava tahmini Son dakika hava durumu! İstanbul, İzmir ve Ankara'da 5 günlük hava tahmini         
09:58
Kabil Havalimanı'ndaki kargaşada ABD askerine verildikten sonra kaybolan Afgan bebek bulunamıyor Kabil Havalimanı'ndaki kargaşada ABD askerine verildikten sonra kaybolan Afgan bebek bulunamıyor         
09:43
Dolar kuru bugün ne kadar? 9 Kasım 2021 Dolar kaç TL? Dolar kuru bugün ne kadar? 9 Kasım 2021 Dolar kaç TL?         
09:32
Eren Kış-1 Operasyonu başlatıldı! 1550 personel katılıyor Eren Kış-1 Operasyonu başlatıldı! 1550 personel katılıyor         
09:12
Türkiye'ye 500 milyon dolarlık yeni yatırım! İki fabrika için düğmeye basıldı Türkiye'ye 500 milyon dolarlık yeni yatırım! İki fabrika için düğmeye basıldı         
08:20
Cumhur İttifakı yüzde 50'yi geçiyor mu? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki son anket sonuçları Cumhur İttifakı yüzde 50'yi geçiyor mu? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki son anket sonuçları         
07:17
Ahmet Çakar'dan olay kehanet! 3 Nisan'ı işaret ederek Süper Lig'de şampiyon olacak takımı ilan etti Ahmet Çakar'dan olay kehanet! 3 Nisan'ı işaret ederek Süper Lig'de şampiyon olacak takımı ilan etti         
00:50
TRT payı ve Enerji Fonu kesintileri kaldırılıyor! İşte elektrik faturalarına yansıyacak yeni miktar TRT payı ve Enerji Fonu kesintileri kaldırılıyor! İşte elektrik faturalarına yansıyacak yeni miktar         
21:59
Survivor Aleyna Kalaycıoğlu, ceketin altına hiçbir şey giymediği pozlarıyla gündem oldu Survivor Aleyna Kalaycıoğlu, ceketin altına hiçbir şey giymediği pozlarıyla gündem oldu         
18:18
517 milyon lira ceza kesilen Migros, market zinciri Ay-Mar'ın 25 şubesini devralıyor 517 milyon lira ceza kesilen Migros, market zinciri Ay-Mar'ın 25 şubesini devralıyor         
17:29
Ünlü televizyon yıldızının sır dolu gecesi! Uyandığında yatağında iki erkek ve vücudunda morluklar vardı Ünlü televizyon yıldızının sır dolu gecesi! Uyandığında yatağında iki erkek ve vücudunda morluklar vardı         
17:20
Şarkıcı Amy Winehouse'un eşyaları bağımlılık sorunları olan gençler için müzayedeye çıktı Şarkıcı Amy Winehouse'un eşyaları bağımlılık sorunları olan gençler için müzayedeye çıktı         
16:05
Türkiye'nin iki giyim devinde skandal görüntüler: Zam yaptıkları ürünleri indirimli diye satışa çıkardılar Türkiye'nin iki giyim devinde skandal görüntüler: Zam yaptıkları ürünleri indirimli diye satışa çıkardılar         
16:01
Kiraladığı evdeki gizli kapağı kaldıran genç, zindanla karşılaştı Kiraladığı evdeki gizli kapağı kaldıran genç, zindanla karşılaştı         
15:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2021 10:28:45. #1.13#
SON DAKİKA: Hindistan'da hastanede çıkan yangında 4 bebek öldü - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement