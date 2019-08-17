Son Dakika Haberleri: Hindistan'da hastanede yangın
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Hindistan'da hastanede yangın

44 dakika önce

Hindistan'da Tüm Hindistan Tıp Bilimleri Enstitüleri Hastanesi'nde yangın çıktı.

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Hindistan'da Tüm Hindistan Tıp Bilimleri Enstitüleri Hastanesi'nde yangın çıktı.

Yangın, Delhi'deki Tüm Hindistan Tıp Bilimleri Enstitüleri Hastanesi'nin Acil Servis bölümünde çıktı. Olay yerine 8 itfaiye aracının ve çok sayıda personelin gönderildiği, yangına müdahalenin sürdüğü belirtildi.

Hastanedekilerin tahliye edildiği, ilk belirlemelere göre ölü ya da yaralı olmadığı duyuruldu.


Acil Servis, Hindistan, Delhi, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 03:16 Kaynak: DHA
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