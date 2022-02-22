Hindistan'da hava fişek fabrikasında meydana gelen patlamada 7 kişi öldü - Son Dakika

Hindistan'ın Himaçal Pradeş eyaletinde bir havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada 7 kişinin öldüğü, 12 kişinin yaralandığı bildirildi.
Ülke basınındaki habere göre, yetkililer, Gurpalah kenti yakınında Tahliwal sanayi bölgesinde bir havai fişek fabrikasında patlama meydana geldiğini belirtti.
Patlamada 7 kişinin yaşamını yitirdiğini kaydeden yetkililer, yaralanan 12 kişinin hastaneye kaldırıldığını söyledi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Hindistan'ın güneyindeki Tamil Nadu eyaletinde 12 Şubat'ta havai fişek fabrikasında meydan gelen patlamanın ardından çıkan yangında 19 kişi hayatını kaybetmişti.
Kaynak: AA
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