Son Dakika Haberleri: Hindistan'da Hava Gösterisinin Yapıldığı Bölgede Yangın Çıktı 300 Araç Yandı

Hindistan'da Hava Gösterisinin Yapıldığı Bölgede Yangın Çıktı 300 Araç Yandı

30 dakika önce

Hindistan'da Karnataka eyaletinin başkenti Bangalore'deki hava gösterisinin yapıldığı bölgede park halindeki 300 araç yandı.

Hindistan'da Hava Gösterisinin Yapıldığı Bölgede Yangın Çıktı 300 Araç Yandı, System.String[]
Hindistan'da Karnataka eyaletinin başkenti Bangalore'deki hava gösterisinin yapıldığı bölgede park halindeki 300 araç yandı.

Hint NDTV kanalı, 'Aero India Show 2019' kapsamında uçuş gösterilerinin yapıldığı alana gelen vatandaşların park halindeki araçlarının yandığını duyurdu. NDTV, otluk alanda başlayan yangının kısa sürede otoparka sirayet ettiğini; 300 aracın yandığını duyurdu. Bölgeye sevk edilen 5 itfaiye aracı ve 10 itfaiye ekibi yangını tamamen söndürdü. Yetkililer araçların kullanılamaz hale geldiğini söyledi.

 

GÖSTERİ HAZIRLIĞI YAPAN UÇAKLAR ÇARPIŞMIŞ; 1 PİLOT HAYATINI KAYBETMİŞTİ

 

Hindistan Hava Kuvvetleri'nin (INF)  'Surya Kiran' isimli uçak gösteri takımına ait iki uçak Salı günü, 'Aero India Show 2019' gösteri hazırlıkları sırasında havada çarpışmış, 1 pilot hayatınnı kaybetmişti. - Çarpışmış

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 12:39 Kaynak: DHA

Bangalore, Hindistan, Dünya
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