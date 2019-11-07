Son Dakika Haberleri: Hindistan'da hava kirliliği gittikçe artıyor
Son Dakika 3. Sayfa Hindistan'da hava kirliliği gittikçe artıyor

Hindistan'da hava kirliliği gittikçe artıyor

7 saat önce

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de hava kirliliği her geçen gün artıyor.

Hindistan'da hava kirliliği gittikçe artıyor, System.String[]

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de hava kirliliği her geçen gün artıyor. Halk duruma tepki gösterirken Yüksek Mahkeme de konuyla ilgili hükümeti eleştirdi.


Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de etkili olan hava kirliliği etkisini sürdürüyor. Bölge genelinde sabahın ilk saatlerinde hava kirliliği insan sağlığını tehdit eden seviyelere ulaştı. Delhi Kirlilik Kontrol Komitesi ve Merkez Kirlilik Kontrol Kurulundan yapılan açıklama, havadaki zararlı partikül yoğunluğunun Delhi'de 25'in üzerinde olduğunu ortaya koydu. Hava kirliliği, Hindistan'ın başkentinde toplumsal tartışmaları da beraberinde getirdi ve kentteki hava kirliliği uluslararası alanda gündeme geldi. Dün gece saatlerinde bin 500'den fazla kişi toplu halde Hindistan Kapısı'nda hava kirliliğine karşı protesto gösterisi düzenledi. Öfkeli kalabalık, devlet yönetiminin çalışma yapmasını talep etti.


Yüksek Mahkeme'den tepki


Yüksek Mahkeme dün, Pencap'ta ve Haryana'da kirliliğin azaltılması ve anız yangınları konusunda yeterince çalışma yapılmadığını açıklayarak hem yerel hem de merkezi hükümeti sert bir dille eleştirdi. Hükümetin uçuşların yönlendirilmesinden utanç duymadığı belirtilerek buradaki vatandaşların evlerinde güvende olmadığı ifade edildi.


Başkent Yeni Delhi'de Pazar gününden beri etkili olan hava kirliliği artmış ve hava kirliliği seviyesi tehlikeli boyutlara ulaşmıştı.


Öte yandan hava kirliliğinin artması nedeniyle 2 gün tatil edilen okullarda eğitime dün yeniden başlandı. - YENİ DELHİ

Yeni Delhi, Hindistan, Delhi, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 11:03 Kaynak: İHA
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