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Hindistan'da hava kirliliği koşu yarışını engelleyemedi

6 saat önce

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de hava kirliliği insan sağlığını tehdit eden seviyelere ulaştı.

Hindistan'da hava kirliliği koşu yarışını engelleyemedi, System.String[]

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de hava kirliliği insan sağlığını tehdit eden seviyelere ulaştı. Ülkede okullar kapatılırken düzenlenen koşu yarışında binlerce çocuk tehlikeli boyutlara ulaşan kirli havayı soludu.

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de nefes almada güçlüğe ve gözlerde yanmaya neden olan hava kirliliği etkisini sürdürüyor. Okulların kapalı olduğu ülkede bu sabah bine yakın öğrencinin korunmasız halde koşu yarışı yapması tepkilere neden oldu. Hükümetin acil durum ilan ettiği ülkede her yıl düzenlenen koşunun iptal edilmemesi nedeniyle binden fazla çocuk maskesiz halde başkent Yeni Delhi'de koştu.

Yönetimin açıklama yapması gerektiğini belirten bir sosyal medya kullanıcısı Shashank Jaitely, "Çocuklar için koş. Tehlikeli kirlilik içinde. Saçma tiyatro" ifadelerini kullandı. Yetkilileri suçlayan sosyal medya kullanıcıları eğitime ara verdiren bir hava kirliliği içerisinde çocukların koşu yapmasına tepki gösterdi.

(İHA)

Yeni Delhi, Hindistan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 12:35 Kaynak: İHA
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