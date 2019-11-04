Son Dakika Haberleri: Hindistan'da hava kirliliği kritik noktaya ulaştı
Son Dakika Güncel Hindistan'da hava kirliliği kritik noktaya ulaştı

Hindistan'da hava kirliliği kritik noktaya ulaştı

6 saat önce

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de kritik seviyeye ulaşan hava kirliliği nedeniyle yetkililer 'sokağa çıkmayın' uyarısı yaptı.

Hindistan'da hava kirliliği kritik noktaya ulaştı, System.String[]

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de kritik seviyeye ulaşan hava kirliliği nedeniyle yetkililer 'sokağa çıkmayın' uyarısı yaptı.

Yeni Delhi'de kritik seviyeye ulaşan hava kirliliği kaynaklı kamu sağlığına yönelik tehdit nedeniyle Cuma günü acil durum ilan edilmişti. Okulların tatil olmasının ardından yetkililer sokağa çıkmayın, pencere ve kapılarınızı kapalı tutun uyarısı yaptı. Kentte hava kirliliği özellikle akşam ve sabah saatlerinde artış gösteriyor. Kirliliğe neden olan durumlar arasında çiftçilerin anız yakması ve araçlardan yayılan karbon monoksit bulunuyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Hava kirliliğinin kameralara yansıması

-Uçak pistinden hava kirliliği görüntüsü


Yeni Delhi, Hindistan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 11:46 Kaynak: DHA
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