Son Dakika Haberleri: Hindistan'da hava kirliliği kritik noktaya ulaştı
Son Dakika Dünya Hindistan'da hava kirliliği kritik noktaya ulaştı

Hindistan'da hava kirliliği kritik noktaya ulaştı

7 saat önce

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de kritik seviyeye ulaşan hava kirliliği nedeniyle yetkililer 'sokağa çıkmayın' uyarısı yaptı.

Hindistan'da hava kirliliği kritik noktaya ulaştı, System.String[]

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de kritik seviyeye ulaşan hava kirliliği nedeniyle yetkililer 'sokağa çıkmayın' uyarısı yaptı.

Yeni Delhi'de kritik seviyeye ulaşan hava kirliliği kaynaklı kamu sağlığına yönelik tehdit nedeniyle Cuma günü acil durum ilan edilmişti. Okulların tatil olmasının ardından yetkililer sokağa çıkmayın, pencere ve kapılarınızı kapalı tutun uyarısı yaptı. Kentte hava kirliliği özellikle akşam ve sabah saatlerinde artış gösteriyor. Kirliliğe neden olan durumlar arasında çiftçilerin anız yakması ve araçlardan yayılan karbon monoksit bulunuyor.


Yeni Delhi, Hindistan, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 12:08 Kaynak: DHA
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